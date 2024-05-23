HUAWEI için önemli telefon serilerinden birisi her zaman nova serisi oldu. Yeni nesil teknolojileri içerisinde barındıran nova 12 Serisi Türkiye’de satışta. Üç farklı model olarak satışa çıkan telefonlar her bütçeye hitap edebiliyor.

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HUAWEI nova 12i, nova 12 SE ve serinin üst versiyonu nova 12s modelleri segmentinde güçlü özellikler sunabiliyor. Bu özellikler kullanıcının günlük kullanımında ya da yoğun kullanımında bile akıcı deneyim sunabiliyor. Ekran, işlemci ve arayüz olarak kullanıcısını memnun eden telefonlar şarj hızları ile de dikkat çekiyor.

HUAWEI kamera anlamında da her segmentte rakiplerinden bir adım öne çıkmayı yazılımı sayesinde başarabiliyor. Sadece amiral gemisi segmentindeki telefonları değil, orta segmente hitap eden nova 12 Serisi’nde de üst seviye kamera deneyimini kullanıcılarına sunabiliyor. HUAWEI nova 12 Serisi de sunduğu kamera yetenekleri sayesinde çektiğiniz her karede sizi memnun edecek kalitede seçenekler sunuyor. Nova 12s modeli segmentindeki en güçlü kamera sistemlerinden birine sahip. 50MP, f/1.9 diyafram açıklığındaki kamerası RYYB renk filtresine sahip.

HUAWEI nova 12i 40W hızlı şarj, nova 12 SE ve nova 12s modelleri ise 66W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede uzun batarya ömrü sunan telefonunuz olsa bile bataryanız azaldığı anlarda kısa sürede şarj imkanı nova 12 Serisi’nde size sunuluyor.

Yeni nova 12 Serisi ve EMIUI 14 arayüzü, kişiselleştirmesi bol olan ve kullanıcı dostu temalarıyla dikkat çekiyor. Bu temaları o günkü modunuza göre ayarlamasını yapabilirken, kolay kullanım için de Google entegrasyonu da AppGallery içerisinde yapılmış. HUAWEI’nin kendi uygulama mağazası AppGallery içerisinden Google ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor: Artık sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalışıyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istenen her uygulama yüklenebiliyor. WhatsApp doğrudan Google Drive üzerine yedeklenebiliyor. Diğer tüm uygulamalar istenirse AppGallery üzerinden Google Play araması yapılarak, doğrudan Google Play üzerinden cihaza indirilip kullanılabiliyor.

HUAWEI nova 12 Serisi’ni satın alan tüm kullanıcılar, lansmana özel bluetooth kulaklık hediye kazanma fırsatı yakalarken, Hepsiburada, nova 12 Serisi’ni kartsız taksitle ödeme imkanı sunarak kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. nova 12 Serisi’nin en yeni üyesi nova 12i, belirli bir süre sadece Hepsiburada’da satışta olacak. Sadece Hepsiburada’dan ve kartsız taksitle ödeme imkanı ile satılacak nova 12i, lansmana özel FreeBuds 5i bluetooth kulaklık hediye ile birlikte gelirken, Hepsiburada’dan HUAWEI nova 12 Serisi’ni satın alanlar avantajların keyfini çıkartacak.