HUAWEI FIT 3, tasarım ve teknoloji açısından yenilenmiş bir çıkış yapıyor. Kare tasarımda, malzeme işçiliğinde ve interaktif tasarımda kapsamlı bir yükseltme sunuyor ve “Fashion Squared” konseptinin bir parçası olarak akıllı saatin tasarım öğelerini uyumlu bir şekilde yeniliyor.

HUAWEI WATCH FIT 3, FIT serisinin kare formunu yeniden yapılandırarak genç ve modaya uygun bir kare estetiği yaratıyor. Saat ayrıca kapsamlı spor ve sağlık güncellemeleriyle birlikte geliyor: Kullanıcılar, geliştirilmiş StayFit Uygulaması deneyiminin yanı sıra bütünsel sağlık takibi için yeni TruSleep 4.0 ve TruSeen 5.5’in keyfini çıkarabilecek; kullanıcılar ayrıca padel ve espor dahil olmak üzere eklenen 5 yeni spor modunu ve akıllı spor önerilerini keşfedebilecek.

HUAWEI WATCH FIT 3, 1.499 x 3 ay TL’den başlayan fiyatlarla, 300 TL Sepet indirimi, 699 TL değerinde hediye kayış ve AFIT3PR kodu ile 300 TL kupon indirimi uygulanıyor. Eğer siz de satın almak ve sipariş vermek isterseniz https://bit.ly/HUAWEIWATCHFIT3 adresine göz atabilirsiniz.

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