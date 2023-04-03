Huawei yeni Nova 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyorken, beraberindeki sızıntılarla Huawei Nova 11 Pro’nun kamera yetenekleri açısından büyük bir yükseltmeye sahip olacağı ortaya çıktı. Cihazın, selefine göre önemli bir gelişme olan yüksek kaliteli 108MP kamera ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun standart versiyonu 50MP kamera ile gelebilirken, Nova 11 Pro’nun gelişmiş görüntü ve optik optimizasyonlarla mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıması bekleniyor. Huawei’nin, orta sınıf mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratabilecek kamera yeteneklerini geliştirmek için Huawei XMAGE algoritmasını kullanabilir.

Cihazın ayrıca kameraya eklenebilecek RYYB renk katmanı sayesinde güçlü düşük ışık kamera teknolojisine sahip olacağı söyleniyor. Bu, kullanıcıların düşük ışık koşullarında bile parlak ve net fotoğraflar çekmesini sağlayacak.

Kameranın yanı sıra, Huawei Nova 11 Pro’nun kaputun altında ciddi bir güç barındırması bekleniyor. Telefonun, artırılmış saat hızına sahip yüksek frekanslı bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1‘den güç alacak.

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Telefon ayrıca 100W süper hızlı şarj özelliğini koruyacak, bu da kullanıcıların telefonlarının birkaç dakika içinde tamamen şarj olmasını bekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Huawei Nova 11 serisi için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamamış olsa da, söylentilere görw Nova 11 serisi nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Etkileyici kamera özellikleri, güçlü işlemcisi ve ışık hızındaki şarj hızıyla Huawei Nova 11 Pro’nun orta sınıf akıllı telefon pazarında oyunun kurallarını değiştirebilir.