Flyme 8 işletim sistemi 13 Ağustos’ta tanıtılacak!

Flyme 8 işletim sisteminin 13 Ağustos‘ta tanıtılacağı Xiaomishka isimli Twitter hesabından sızdırılan bir posterle ortaya çıktı.

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Flyme 8 geliyor

En popüler Çinli akıllı telefon üreticilerinden Meizu‘nun Android‘in üstünde çalışan kendi özelleştirilmiş arayüzü olan Flyme’nin yeni versiyonunun tanıtım tarihi, Twitter’da sızdırılan bir posterle ortaya çıktı. Posterde yeni arayüz sürümünün 13 Ağustos‘ta duyurulacağı belirtiliyor.

Bir önceki sürüm olan Flyme 7 hakkında kullanıcılardan hatalar ve kararlılık konularında pek çok şikayet geliyordu. Gelecek yeni sürümle birlikte mevcut sorunların çözülmesi ve uygun fiyata maksimum özellik politikasıyla hareket eden üreticinin, donanım konusundaki özenini, yazılım tarafında da göstermesi bekleniyor.