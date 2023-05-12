Red Magic 8 Pro Plus Transformers Edition, bir internet sitesinde 1199 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürüldü. Bu özel sürüm akıllı telefon özellikle oyuncular için tasarlandı ve sınırlı sayıda satışa sunuluyor. Birçoğumuzun bildiği ve araba hayranlarının ayıla bayıla izlediği Transformers filmlerinden çıkma tasarımıyla adeta ateş eden telefon, donanım özellikleriyle de affetmiyor! İşte karşınızda Red Magic 8 Pro Plus Transformers Edition!

Robot Gibi Telefon Üretmişler!

Red Magic 8 Pro Plus Transformers sürümü, 6.8 inç boyutlu devasa bir FullHD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. Oyun meraklıları için 120Hz yenileme hızını destekleyen bu ekran, SGS Düşük Mavi Işık Göz Bakımı Sertifikası ile birlikte geliyor ve uzun süren kullanımlarda göz yorgunluğu hissetmiyorsunuz.

Qualcomm’un halihazırdaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2‘den güç alan oyun telefonu, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu özellikler üst seviyedeki telefon standartlarına göre bile fazlasıyla iyi.

Arka tarafta, 50MP ana kameranın yanında 8MP + 2MP ikincil kameralarla birliklte üçlü bir kamera kurulumuna yer verilmiş. Özçekimler için ön tarafta 16MP çözünürlükü bir ön kameraya yer verilmiş. Akıllı telefon 5000mAh batarya ile besleniyor ve 165W hızlı şarjı destekliyor. Samsung, Google ve Apple gibi rakipler 25W eşiğini geçememişken, 165W hızlı şarj devrim niteliğinde bir özellik olmuş.

Red Magic 8 Pro Plus Transformers Edition, Android 13 tabanlı RedMagic OS 6.0 üzerinde çalışıyor. Bu sayede en yeni Android sürümünü de deneyimleyebiliyorsunuz. Yazılımda sanal olarak bellek artırma teknolojisine de yer verilmiş. Bu sayede 16 GB RAM yeterli gelmezse RAM kapasitesini sanal olarak artırmak mümkün.

Red Magic 8 Pro Plus Transformers Edition oyun tutkunları için özel olarak üretilmiş. Cihazda aksiyon dolu oyunlar sırasında termal değerlerinizi düşük tutan en yeni ICE 11.0 adı verilen, 9 katmanlı soğutma sistemi bulunuyor. Diğer ilginç özellikler arasında Snapdragon ses, 96kHz kayıpsız ses ve 48ms düşük gecikme süresini destekleyen ultra doğrusal çift stereo hoparlörler, dokunmatik tetik tuşları, 4D oyun titreşimi özelliği gibi bir oyun telefonundan bekleyebileceğiniz tüm özellikler yer alıyor.

Öne çıkan diğer bir detay ise doğal olarak tasarım olmuş. Cihazın arkasında Transformers evreninin başrollerinden Autobot takımının başındaki Optimus Prime’ın amblemine yer verilmiş durumda. Mavi ve kırmızı renkler de, Optimus Prime’ı hatırlatıyor. Cihazda yazılım da buna göre özelleştirilmiş. Özel temalar ve özel duvar kağıtları bu cihazı alanları karşılayacak.

İlginizi Çekebilir: Pixel 7a Tensor G2 Yonga Setini Tam Verimli Kullanamıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özel üretilmiş Red Magic 8 Pro’yu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!