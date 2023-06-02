Huawei tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri; iş, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılarken, üretkenliği de ön planda tutuyor. Bu iki serinin ülkemizde de ses getiren 2023 modelleri, 2 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu.

Pazara sunulan ilk versiyonlarıyla birlikte büyük ilgi gören MateBook X Pro, 2023 versiyonuyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Her yaştan kullanıcılar için üst düzey özelliklerle yenilenen MateBook X Pro, metalik mürekkep mavisi gövdesiyle, her ortamda dikkatleri üzerine çekmeye hazır. En gerçekçi renkleri sunmak üzere optimize edilmiş 14,2 inçlik HUAWEI FullView Ekran, %92,5 ekran-gövde oranı, 1 TB dahili sabit disk, 16 GB ön bellek, Intel i7 işlemci ve Windows 11 Pro işletim sistemi, ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ön siparişle 49.999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan yeni MateBook X Pro, sepette 1.000 TL’lik net indirimin yanı sıra, dopdolu bir hediye paketiyle birlikte geliyor. Ürünü HUAWEI Online Mağaza’dan almayı tercih eden kullanıcılar, 7.796 TL değerindeki MatePad SE 128GB tabletle birlikte, AX2 Router, Swift Sırt Çantası ve Bluetooth Mouse’a da sahip olurken, FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklığı da %10 indirimle satın alabiliyor. MateBook X Pro’yu, toplamda 7.296’ TL’lik kar avantajıyla satın almak için https://consumer.huawei.com/ tr/laptops/matebook-x-pro- 2023-13th-gen-core/buy/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2023 model HUAWEI MatePad 11, bir önceki versiyona göre geliştirilen donanım ve yazılım özellikleriyle Türkiye pazarındaki yerini aldı. Özellikle genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren bir ürün olan yeni MatePad 11, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını daha da artırdı. 120 Hz değerindeki ekran yenileme hızı ve %86 ekran-gövde oranıyla verimliliği de bir üst seviyeye taşıyan yeni MatePad 11, son derece avantajlı koşullarla geliyor. 128 GB’lık dahili hafıza ile gelen MatePad 11, güçlü Wi-Fi 6 desteğiyle de kesintisiz bir bağlantı deneyimine imza atıyor.

Ön siparişle satışa sunulan HUAWEI MatePad 11’in fiyatı, 7.499 TL olarak açıklandı. Her biri 1.499 TL değerindeki akıllı klavye ve gümüş MatePad serisi kalemle birlikte sunulan ürünü HUAWEI Online Mağaza’dan almayı tercih eden kullanıcılar, sepette 1.000 TL’lik net indirimle birlikte HUAWEI FreeBuds SE tam kablosuz kulaklığa da %50 indirim avantajıyla sahip olabiliyor. Böylece toplamda, 2.499 TL’lik bir indirim avantajı elde edecek olan kullanıcıların bu fırsattan yararlanmak için, https://consumer.huawei.com/ tr/tablets/matepad-11-2023/ buy/ adresini ziyaret etmeleri yeterli.