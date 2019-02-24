Huawei MateBook X Pro’yu tanıttı!

HUAWEI, MWC 2019’da birçok yeni ürününü dünyaya duyurdu. Bunlar arasında uzun süredir beklenen, yenilenen HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14 dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor.

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Sanatsal, yenilikçi ve akıllı, yeni HUAWEI MateBook serisi dizüstü bilgisayarlar, FullView ekran, yüksek performans, olağanüstü taşınabilirlik, mükemmel üretim kalitesi ve yeni nesil üretkenliği sağlayan şık bir görünümü kullanıcılar ile buluşturuyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, akıllı cihazlarla PC’ler arasında bağlantıyı birleştirerek, cihazların nasıl etkileşime girebileceğini ve birbirleriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini yeniden tanımlayarak devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.

İşçiliği teknolojiyle birleştiren HUAWEI MateBook X, dış yüzeyinde pürüzsüz his veren birinci sınıf kumlanmış yüzeye ve CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Mystic Silver ve Space Grey renkleri mevcut olan HUAWEI’nin son amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, yüzde 91 ekran / gövde oranı ve 13,9 inçlik 3K Ultra FullView ekranıyla öne çıkıyor.

Yüksek performanslı bir cihaz olan yeni HUAWEI MateBook X Pro, 8. Nesil Intel Core i7 8565U işlemci ve 2 GB GDDR5 özellikli NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilmiş bir yapıya sahip. Cihaz aynı zamanda geniş bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve tüm gün verimliliği desteklemek için daha güçlü bir Thunderbolt 3 port taşıyor. Bununla birlikte Dolby Atmos Ses Sistemi, izleyicilerine nerede olduklarını unutturacak düzeyde eşsiz bir sinema deneyimi yaşatıyor.

Akıllı bağlantı, bu yeni All-Scenario deneyiminin merkezinde yer alıyor. HUAWEI MateBook X Pro, Windows bilgisayarlar ve Android akıllı telefonlar arasındaki veri iletim sorunlarını çözen bir özellik olan HUAWEI Share 3.0 OneHop‘u da destekliyor. HUAWEI Share 3.0 yalnızca PC’ler ve akıllı telefonlar arasındaki görüntü ve video aktarımlarını değil, iki yönlü doküman aktarımlarını da destekleyen bir yapıya sahip. Telefonunuzu sallayarak bilgisayardaki “PC HUAWEI Share” öğesine dokunduğunuzda bilgisayarın ekran kaydı anında akıllı telefona gönderiliyor. HUAWEI ayrıca kullanıcıların kopyaladıkları içeriği bir cihazdan kopyalayıp, yakındaki bir cihaza yapıştırmalarına olanak sunuyor.

Yeni HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14

HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, kullanıcıyı sanatsal, yenilikçi ve akıllı en son teknoloji ürünleriyle buluşturuyor. FullView ekranlar daha fazla verimlilik için yüksek performans, kolay taşınabilirlik, mükemmel yapı kalitesi ve şık görünüm ile birleşiyor. Bu devrim niteliğindeki bilgisayarlar, akıllı cihazlar ve bilgisayarlar arasındaki akıllı bağlantıyı destekleyerek, cihazların birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceklerini ve birbirleriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini yeniden tanımlıyor.

Üstün tasarım, FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, üstün taşınabilirlik, yüksek performans ve üstün all-scenario destekleyen ve şıklıkta dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için mükemmel araçlar olarak öne çıkıyorlar.

HUAWEI MateBook 14, kendi ürün ailesiyle aynı özelliklere sahip: FullView ekran, birinci sınıf işçilik, sofistike tasarım ve yüksek performans. HUAWEI, yeni ekran standardı, yüksek performansı ve cihaz bağlantı özellikleri ile 14 inç bilgisayarlar için yeni bir ölçüt getiriyor.

Genç kullanıcıları hedef alan hem HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, 3:2 verimli ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen minimalize bir çerçeve ekrana sahip olacak şekilde tasarlanmış çarpıcı bir FullView ekrana sahip.

HUAWEI MateBook 14, 8. nesil Intel Core 8565U ve NVIDIA GeForce MX250 ile güçlendirilerek piyasaya sunuluyor. Isıyı daha iyi atmayı sağlayan köpek balığından ilham alan fan tasarımı ise bilgisayarınızın daha serin kalmasını sağlıyor. Ayrıca 57,4 watt yüksek kapasiteli batarya ile HUAWEI’nin akıllı güç tasarrufu çözümü, uzun bir batarya ömrü sağlamak için bir araya geliyor.

HUAWEI, PC cihazlarının deneyimini arttırmak amacıyla akıllı bağlantıyı hızlı ve kolay bir şekilde etkinleştirecek olan OneHop ve Pano Paylaşımı özellikli HUAWEI Share 3.0’ı kullanıyor. Parmak hareketleriyle ekran görüntüsü, parmak izi düğmesi 2.0, Dolby Atmos ve daha fazlası ile birlikte bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar tüm cihazlarda All-Scenario deneyimi yaşanabiliyor.

Tanıtılan modellerin fiyatı ise, i5 işlemci olan 1.599 Euro olurken, i7 işlemci ile gelen model 1.999 Euro’dan satışa sunulacak.