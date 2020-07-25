Dizüstü Bilgisayar
Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,
Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.
Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri
13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.
Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.
Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.
Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem
Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.
Batarya ömrü ve şarj
Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.
Dizüstü Bilgisayar
IŞIL IŞIL BİLGİSAYAR! | ASUS ROG Zephyrus G14 | LED kapaklı versiyonunu da inceledik!
Sizlere hem ilk bakışını hem incelemesini yaptığımız ASUS ROG Zephyrus G14 modelinin şimdi de LED kapaklı versiyonuyla karşınızdayız.
Zephyrus G14 ilk bakış / Zephyrus G14 inceleme
Zephyrus G14, “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisayarı” olarak dikkat çekerken modelin en önemli özelliği olan LED aydınlatmalı kapağa sahip versiyonu da elimizde. Cihazı daha önce incelediğimiz için fazla detayına girmeden Anime Matrix adı alan bu kapağın özelliğini ve nasıl kullanacağınızı aktardık.
ASUS ROG Zephyrus G14 Ga401IV-HA116T özellikleri
İşlemci: AMD Ryzen 9 4900HS
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Bellek: 16 GB DDR4 3200 MHz
Ekran: 14 inç 2560 x 1440 piksel 210 IPS 60 Hz
Depolama: 1TB M.2 PCIe
Portlar: 2 x USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 x HDMI, 1 x DP, 3,5mm, 2 x USB-C 3.1
Ağ: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Bluetooth 5.0
Batarya: 76 Wh
İşletim Sistemi: Windows 10 Home
Boyut: 19,9 x 324 x 222 mm
Ağırlık: 1,7 kg
Dizüstü Bilgisayar
OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth incelemesi ile karşınızdayız. MSI’ın 2020 yılı modellerinden biri olan GS66 Stealth, güçlü donanım yapısıyla dikkat çekiyor.
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OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth 10SF-462TR satın almak için (Core i7 10875H versiyonu): https://hwp.to/GS66Stealth
*Not: Bizdeki modelde 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi yer alırken, TR stoğu tükendiği için 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcili modelini ekledik.
GS66 modeli yüksek performans isteyenler için ideal bir ürün konumunda. Ancak özellikle tasarımsal açıdan her yerinden RGB fışkıran, kaslı bir tasarım yerine ağırbaşlı, sade bir tasarıma sahip. Her yeri kömür siyahı tasarım ile gelen MSI GS66 Stealth, bu konuda gerçekten farklı ve dikkat çekici bir model konumunda.
Öne çıkan detaylardan bir diğeri ise ekranı. GS66 Stealth modelinde bulunan 240 Hz tazeleme hızı sunan ekranı, çevrimiçi oyunlarda sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimini vadediyor. Zaten güçlü bir donanıma sahip olan GS66, oyunlarda ultra ayarlarda sorunsuz deneyimi akıcı olarak sunabiliyor. Söz konusu ekranın çerçeve kalınlığı 4.9 mm iken, ekran kasa oranı ise %84 olarak tutulmuş.
Güçlü donanım
10.nesil Intel Core i7-10750H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ekran kartı gibi üst seviye donanıma sahip olan cihaz, tam bir performans canavarı. Ancak buna rağmen sadece 19,8 mm kalınlığa sahip. Tabii böyle bir ince ve güçlü ürünü soğutma tarafına da fazla kafa yoran MSI mühendisleri 3 fana ve 7 ısı borususna sahip Cooler Boost Trinity+ soğutma sistemini geliştirdi. Fan yaprakları sadece 0.1 mm olan bu soğutma yapısında daha sessiz, daha fazla hava akışı ve etkin bir soğutma çözümünü başarmışlar.
MSI ‘ın önceki modellerine göre geliştirdiği bir diğer konu ise batarya. MSI GS66 Stealth modelinde tam 99.9 Whr batarya kapasitesi sunuyor. Bu değer ile batarya üzerinden kullanımlarda çok daha uzun bir süre kullanım sağlarken, aynı zamanda birçok oyunu prize takılı olmadan da oynayabilmenize olanak tanıyor.
Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneğini GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabilir, farklı efektler arasında geçiş yapabilir. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol edebilirsiniz.
DYNAUDIO imzalı ses sistemi ile de dikkat çeken bir model GS66. MSI’ın Duo Wave adını verdiği bu sistem ile çok daha güçlü ve dolu bir ses alabiliyorsunuz. Ayrıca Nahimic 3 sayesinde oyun, film ve muzik senaryolarına göre ses profillerini ayarlayabilirsiniz.
Elimizdeki konfigürasyonda 32GB DDR4 bellekler ve 512 GB NVMe M.2 SSD depolama birimi mevcut. Tek dezavantajı 512 GB depolama alanının yetersiz olması. Ancak dilerseniz GS66 modeline ek bir depolama birimi daha takabilirsiniz. Bu tarz durumlarda ürün de garantiden çıkmıyor.
Yazılım tarafında ise MSI’ın Dragon Center uygulaması sayesinde , bilgisayarın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, farklı kullanım senaryolarına göre ayarlarınızı zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Oyun modu ile cihazınız tam performansta iken oynatamayacağı oyun yok!
MSI GS66 Stealth teknik özellikler
· İşlemci: Intel Core i7-10750H (12M Cache, 2.60 GHz, up to 5.00 GHz)
· İşletim Sistemi: Windows 10 Home
· Ekran: 15.6″ FHD (1920*1080), 240 Hz %100 sRGB
· Çipset: Intel HM470
· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, GDDR6 8GB Max-Q
· Hafıza: DDR4 16 GB * 2 (3200MHz)
· Hafıza yuvası: 2 Slot
· Maksimum Hafıza: Max 64GB
· HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
· Ön Kamera: IR HD (30fps@720p)
· Klavye: SteelSeries
· Pil: 99Whr 6250 Mah , BTY-M6M
· Güç Adaptörü: 230 W Slim adaptör
· Boyutlar: 358 x 248 x 19.8 mm
· Ağırlık: 2.1kg
Basın Bülteni
Huawei MateBook X Pro, Türkiye’de satışa çıktı!
Huawei, üst segment model dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Şirketin, şu ana kadar piyasaya çıkarmış olduğu dizüstü bilgisayarlar arasında en güçlüsü olan MateBook X Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabilecek.
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MateBook X Pro, profesyonel içerik oluşturucuları için tasarlanmış bir cihaz. Bilgisayarın dış cephesi pürüzsüz bir hissiyat veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş. Firmanın en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, oldukça portatif. Sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığına sahip.
Cihazın ekran tarafında, Ultra FullView adı verilen özel bir tasarım çizgisi tercih edildi. Her tarafında ince çerçevelere sahip MateBook X Pro, yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor. Üretkenlik ve içerik oluşturma için daha uygun olan geleneksel 3:2 en boy oranı da korunuyor. 3000 x 2000 çözünürlükteki sRGB renk gamutu destekleniyor. Aynı zamanda 450 nit gibi iddialı bir parlaklık oranıyla, güneş altında da ekran görünür kalmakta.
Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlük desteği ile geliyor!
3K çözünürlük desteğine sahip model ile birlikte medya içeriklerini yüksek çözünürlükte izlemek mümkün. Bunun yanı sıra, kullanıcıların cihazlarıyla arayüz oluşturmaları için yeni ve daha sezgisel yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliği destekleniyor.
Gücünü 10. Nesil Intel mimarisinden alıyor!
10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-1021U ile yüksek performans vadeden cihaz, 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 grafik birimi ile taçlandırılıyor. Grafik ve video düzenlemeden, oyun ve multi medya içeriğine kadar her türlü senaryoda MateBook X Pro kullanılabiliyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı soğutma sistemi barındırıyor.
Ayrıca HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Bilgisayar, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
Huawei MateBook X Pro ile 15 saate varan pil ömrü
MateBook X Pro 56Wh kapasiteli bataryaya sahip. HUAWEI’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor. HUAWEI MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.
Cihazın sahip olduğu girişler ise, SuperCharge’ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.
Firmanın iddialarına göre yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz kullanımlarda yazılarınızı rahatlıkla yazabilmeye olanak sağlıyor. Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.
HUAWEI MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.