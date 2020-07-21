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Huawei MateBook X Pro (2020) ilk bakış! – 10. Nesil i7 işlemci!
Huawei MateBook X Pro (2020) ilk bakış videomuzda, yenilenen X Pro modelinin kutusunu açıyoruz ve ürünün genel özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz.
Kutu içerisinden neler çıkıyor?
MateBook X Pro (2020) modelinin kutusundan dizüstü bilgisayarının kendisi, USB Type-C‘den HDMI, VGA, Type-C ve Type-A USB bağlantılarını sunan adaptör, 65W güç sunan adaptör ve dökümanlar çıkıyor.
Kutu içerisinde hem dizüstü bilgisayar adaptörlerine göre oldukça taşınabilir, akıllı telefonların şarj aletlerine benzeyen bir adaptörün çıkması güzel bir detay. Ayrıca birçok farklı markada para vererek satın almanız gereken çoklayıcı adaptörün de olması güzel.
Huawei MateBook X Pro (2020) özellikleri neler?
Hem güçlü hem de kolay taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X Pro (2020) sadece 1.33 kg ağırlığa ve 14.6 mm kalınlığa sahip. Ayrıca cihaz yekpare metal kasa ile birlikte malzeme kalitesi anlamında da üst segmentte yer alan bir model. Cihazın tasarımında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, arka aydınlatmalı klavye, 4x hoparlör, klavyeye gizlenmiş webcam gibi detaylar dikkat çekiyor. Ekran konusunda ise %91 oranında ekran kasa oranı sunan 13.9 inç boyutlu dokunmatik bir ekrana yer verilmiş. Bu ekran sRGB %100 renk gamı desteği sunuyor.
Gücünü 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde ayrıca GeForce MX250 grafik kartı, 16 GB RAM, 1 TB NVMe PCIe SSD gibi donanım bileşenleri yer alıyor. Yazılım tarafında Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi bu modelde de yer alıyor. Böylece destekleyen Huawei akıllı telefonlarını dizüstü bilgisayar üzerinden kontrol etme, sürükle bırak yöntemiyle veya Huawei Share üzerinden dosya paylaşımı gibi ek özellikler bulunuyor.
Son olarak dizüstü bilgisayarında 56W batarya yer alıyor ve bunu kutu içeriğinden çıkan 65W şarj ile hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.
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Güncel fiyat bilgisi
Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.
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Ekran ve performans
6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.
Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.
Kamera performansı – Merhaba 8K video!
Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.
Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.
Kamera Kıyaslama
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Test
En iyi tam kablosuz kulaklık hangisi? ANC ve ses testi!
Tam kablosuz kulaklıklar arasında en iyileri olarak kabul edilen Sony, Sennheiser, AirPods Pro gibi ürünleri sıraladık.
Daha önce yaptığımız “Görmeden puan ver” serimize benzer şekilde yaptığımız testte bu sefer gözleri bağlamadan ürünlerin gürültü engelleme ve ses performanslarına bakacağız.
Videoda yer alan ürünler;
1- Sony WF-1000XM3
2- Sennheiser Momentum TWS 2
3- Apple AirPods Pro
4- Huawei Freebuds 3
5- Honor Magic Earbuds