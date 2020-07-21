Huawei MateBook X Pro (2020) ilk bakış! – 10. Nesil i7 işlemci!

Huawei MateBook X Pro (2020) ilk bakış videomuzda, yenilenen X Pro modelinin kutusunu açıyoruz ve ürünün genel özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz.

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Kutu içerisinden neler çıkıyor?

MateBook X Pro (2020) modelinin kutusundan dizüstü bilgisayarının kendisi, USB Type-C‘den HDMI, VGA, Type-C ve Type-A USB bağlantılarını sunan adaptör, 65W güç sunan adaptör ve dökümanlar çıkıyor.

Kutu içerisinde hem dizüstü bilgisayar adaptörlerine göre oldukça taşınabilir, akıllı telefonların şarj aletlerine benzeyen bir adaptörün çıkması güzel bir detay. Ayrıca birçok farklı markada para vererek satın almanız gereken çoklayıcı adaptörün de olması güzel.

Huawei MateBook X Pro (2020) özellikleri neler?

Hem güçlü hem de kolay taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X Pro (2020) sadece 1.33 kg ağırlığa ve 14.6 mm kalınlığa sahip. Ayrıca cihaz yekpare metal kasa ile birlikte malzeme kalitesi anlamında da üst segmentte yer alan bir model. Cihazın tasarımında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, arka aydınlatmalı klavye, 4x hoparlör, klavyeye gizlenmiş webcam gibi detaylar dikkat çekiyor. Ekran konusunda ise %91 oranında ekran kasa oranı sunan 13.9 inç boyutlu dokunmatik bir ekrana yer verilmiş. Bu ekran sRGB %100 renk gamı desteği sunuyor.

Gücünü 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde ayrıca GeForce MX250 grafik kartı, 16 GB RAM, 1 TB NVMe PCIe SSD gibi donanım bileşenleri yer alıyor. Yazılım tarafında Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi bu modelde de yer alıyor. Böylece destekleyen Huawei akıllı telefonlarını dizüstü bilgisayar üzerinden kontrol etme, sürükle bırak yöntemiyle veya Huawei Share üzerinden dosya paylaşımı gibi ek özellikler bulunuyor.

Son olarak dizüstü bilgisayarında 56W batarya yer alıyor ve bunu kutu içeriğinden çıkan 65W şarj ile hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.