HUAWEI MateBook D15 R5 Türkiye’de Satışa Sunuldu

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliğinin yanı sıra yenilenen donanımı ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D15 R5’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunmayı hedefleyen MateBook D15 R5, hafif donanımının yanı sıra FullView ekran özellikleri, ve güçlü performansı kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15 R5, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayacak özelliklere sahip.

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Daha Kolay Bağlanın!

HUAWEI MateBook D15 R5, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de daha kolay ve güçlü hale getirdi. Bu yeni özelliklerle beraber HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlamayı başarıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara da sorunsuz erişim sağlıyor. Bağlantının başarımı haricinde cihazın bağlantı portları arasında 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakı da bulunuyor.

HUAWEI FullView ile Ekran Deneyimi

HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de başarıyla yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15 R5, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de ekran konusunda başarasını kanıtlayan dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunmayı başarıyor.

Güçlü ve Dengeli Performans

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen 5 5500U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15 R5, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için yeterli kapasiteyi sağlıyor.

Başarılı Pil Özellikleri

HUAWEI MateBook D15 R5, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D15 R5, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Güvenliğiniz ve Sağlığınız Düşünülerek Tasarlandı!

HUAWEI MateBook D15 R5’in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla açıp güvenli bir şekilde oturum açabilir, şifre ezberleme derdinden kurtulabilir ve başkasının bilgisayarlarını açamayacağından emin olabilirler.

Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

HUAWEI MateBook D15 R5’in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Yenilenen HUAWEI MateBook D15 R5, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10.999 TL fiyatı ve ftaksitli ödeme seçenekleriyle beraber HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Kullancılar, Huawei Online Mağaza’dan bu ürüne özel 1000 TL’lik kupon fırsatı da yakalayabilecekler. MateBook D15 R5 ile birlikte MateView GT 34 inç veya MatePad 11’den birini satın alanlara ayrıca sepette yüzde 10 indirim uygulanıyor.

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