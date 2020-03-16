Dizüstü Bilgisayar
Huawei, MateBook D 15 Türkiye’de satışa sunuluyor!
Huawei, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan dizüstü bilgisayarı MateBook D 15, Türkiye’de satışa çıkartmaya hazırlanıyor.
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Firma, yenilenen Matebook D 15 ile kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D 15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.
Huawei, MateBook D 15 ile daha kolay ve akıllı bağlantı desteği!
Yeni MateBook, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.
Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
FullView ekran teknolojisiyle daha geniş çerçeveler
Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip.
Parlama önleyici 16: 9 IPS panele sahip bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
Huawei Matebook D 15: Güçlü işlemci ile güçlü performans
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alıyor. Böylece; MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca, MateBook D 15, Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
9,5 saate kadar 1080p video izleyebileceğiniz yüksek pil ömrü
MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 itibariyle 4.599TL tavsiye edilen kullanıcılarıyla buluşacak. MateBook D Serisi’nin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerle buluşacak.
Dizüstü Bilgisayar
Her oyuncunun isteyeceği BMW tasarımı bilgisayar! | ROG Strix Scar III
ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.
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Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.
17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.
Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.
Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Yeni Ryzen işlemcili, LED’li bilgisayar: ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14, Asus’un ilk 14 inç boyutunda ve sade tasarımıyla dikkat çeken en yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarından biri olarak dikkat çekiyor.
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ROG Zephyrus G14
Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan Zephyrus G14, AMD’nin en yeni Ryzen 7 4800HS işlemcisi, GeForce RTX 2060 ve GTX 1660 Tİ ekran kartı ile geliyor.
32 GB’a kadar 3200 MHz bellek, 1 TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunan ROG Zephyrus G14, FHD ve WQHD Pantone onaylı 120 Hz’e kadar panel seçenekleri de sunacak.
Bu cihazı en farklı kılan özelliğe gelecek olursak AniMe Matrix adını alan özel ekranı. Cihazın ekranının arkasının yarısını kaplayan özel LED’lere sahip olan cihaz, Asus’un odak noktası olan özelleştirme ve kişisel bilgisayar hissini verebiliyor.
Bu LED’ler’i dilediğiniz gibi özelleştirebilir, sabit bir görsel ya da GIF şeklinde hareketli olarak da kullanabilirsiniz.
Yeni nesil Ryzen işlemcili TUF Gamnig ailesi
TUF Gaming FA506/706 model adlarına sahip olan yeni aile gücünü tıpkı Zephyrus G14 gibi 4. nesil Ryzen mobil işlemcilerinden alıyor. Intel versiyonu ilerleyen dönemlerde çıkacak olan yeni dizüstü bilgisayarlar özellikle metal kasa seçeneğiyle dikkat çekecek.
Piyasada TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 adını alacak olan yeni seri AMD Ryzen 4000 Serisi CPU seçeneklerine ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını kullanacak.
Çok daha iyi soğutma sistemiyle gelen cihazlarda ön plana çıkan özellik ise pil ömrü. Dileyen kullanıcılara 90 Wh gibi çok ciddi değerde bir batarya sunabilen Asus, 11,6 saat video izleme gibi ciddi bir pil ömrü sunacak.
TUF ailesinin en önemli yanlarından olan sağlamlık konusunda da iddialı bir model olan cihazlar MIL-STD-810H askeri standartlarına göre çok dayanıklı bir yapıda olacak.
Dizüstü Bilgisayar
Daha uygun fiyatlı olacak! Asus VivoBook S modellerine ilk bakış
Asus‘un CES 2020’de tanıtacağı yeni nesil VivoBook ailesine ilk bakış yaptık.
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Daha önce özellikleri ile fark yaratsa da fiyat noktasında eleştirilen aileye güncelleme getiren Asus, artık ScreenPad, ErgoLift gibi yenilikçi ama giriş seviyesinde pek aranmayan detayları kaldırarak daha güçlü ve daha şık modelleriyle geliyor.
Bu yapılan değişiklikler ile daha uygun fiyatlı VivoBook modelleri yakında Türkiye’de piyasada olacak.