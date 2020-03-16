Huawei, MateBook D 15 Türkiye’de satışa sunuluyor!

Huawei, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan dizüstü bilgisayarı MateBook D 15, Türkiye’de satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

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Firma, yenilenen Matebook D 15 ile kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D 15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Huawei, MateBook D 15 ile daha kolay ve akıllı bağlantı desteği!

Yeni MateBook, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

FullView ekran teknolojisiyle daha geniş çerçeveler

Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip.

Parlama önleyici 16: 9 IPS panele sahip bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Huawei Matebook D 15: Güçlü işlemci ile güçlü performans

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alıyor. Böylece; MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca, MateBook D 15, Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

9,5 saate kadar 1080p video izleyebileceğiniz yüksek pil ömrü

MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 itibariyle 4.599TL tavsiye edilen kullanıcılarıyla buluşacak. MateBook D Serisi’nin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerle buluşacak.