Huawei Mate Xs 2 geçen ay Çin’de satışa sunulmasının ardından şimdi de global pazarda piyasaya çıktı. Huawei’in katlanabilir ekranlı akıllı telafonu Snapdragon 888 4G işlemci ve 7.8 inç OLED ekrana sahip. Telefonun ekranı dışa doğru katlanır “Falcon Wing” tasarımına sahip, bu sayede ekranı rakiplerine göre daha pürüzsüz. Serinin ilk cihazı Mate Xs 2020 yılının başlarında çıkmıştı.

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İçindekiler Huawei Mate Xs 2 modelinin teknik özellikleri

Huawei Mate Xs 2 modelinin teknik özellikleri

Huawei Mate Xs 2’nin 6,5 inç boyutundaki ekranı açıldığında 7,8 inç boyutuna geliyor ve 2480 x 2200 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 120 Hz yenileme hızı ve 424 ppi piksel yoğunluğu ile birlikte geliyor. Ayrıca P3 geniş renk gamını kapsıyor ve yansımaları azaltmak için üzerinde Nano Optik bir katmana sahip. Cihaz Snapdragon 888 4G yonga seti ve Adreno 660 GPU’ya sahip. Bunun yanında 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor.

Huawei Mate Xs 2 enerjisinini, 66 W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada %90’a kadar şarj olabilen 4600 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Cihaz 10 saat kullanım ve 40 gün bekleme süresi sunan 82 mAh bataryalı Huawei M-Pen 2s Stylus kaleme ve Grafen sıvı soğutma sistemine sahip. Akıllı telefon 255 gram ağırlığında ve en ince parçası açık haldeyken 5,4 mm kalınlığında. Mate Xs 2 ayrıca üç bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/ Beidou/ NavIC, USB Type-C ve USB Type-C konektörü desteği sunuyor.

Mate Xs 2, kamera tarafında ise f/1.8-50 mp birincil, f/2.2-13 mp ultra geniş açılı ve f/2.4-8 mp telefoto lenslerden oluşan üçlü kuruluma sahip. Ayrıca OIS, 3x optik zoom ve lazer odak sensörü barındırıyor. Ön tarafta ise f/2.2-10.7 mp ultra geniş açılı selfie kamerası bulunuyor.

Huawei Mate Xs 2’nin 8 GB RAM + 512 GB depolamaya sahip modelinin Avrupa satış fiyatı 1,999 € olarak belirlendi. Siyah, Beyaz ve Menekşe renk seçenekleri sunan telefon Haziran ayında satın alınabilecek.