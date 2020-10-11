Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!
Oppo için Find X serisi telefonlar oldukça önemli bir konumda. Bunun sebebi bu serinin şirketin en üst düzey telefon modellerini içermesi. Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Find X2 serisinin ardından şimdi, Find X3 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Find X2 serisinin geç çıkması sebebiyle şirketin bu sene Find X3 serisi telefonlarını daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.
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Oppo Find X3 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro hakkında son günlerde pek çok söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise Find X3 Pro‘ya ait olduğu tahmin edilen bazı renderlar internette görüntülendi. Telefonun genel tasarımı önceki nesil Find X serisi telefonlardan oldukça farklı. Cihazın daha büyük kavisli bir ekranı bulunmasının yanı sıra ön kamerası gizli. Bu durumda ya pop-up kamerası ile geleceği ya da ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı ortaya çıkıyor. Görüntülenen renderlarda Find X3 Pro‘nun oldukça derin ve şelale tarzında kavisli bir ekranı bulunduğu söylenebilir.
Find X3 Pro‘da bulunan kavis ile birlikte ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesinin bulunması da olanaksız hale geliyor. Buna ek olarak ekranın alt ve üst tarafında çok daha ince çerçeveler bulunduğunu da görüyoruz. Arka tarafta ise üçlü bir kamera diziliminin altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ortaya çıkan renderların ardından önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı teknik ve tasarımsal sızıntılar görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!
Apple, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan başlıca pil sorunlarının nasıl düzeltilebileceğini açıkladı. Ancak karmaşık çözüm, telefonu tamamen silmeyi ve tekrar geri yüklemeyi gerektiriyor.
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Apple, şarj problemine nasıl bir çözüm getiriyor?
iOS 14’ün tam sürümü, şirketin en son lansman etkinliğinin ardından Eylül ortasında piyasaya sürüldü. Kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar iPhone’larının pilinin hızla düştüğünden şikayet ettiler ve bazıları yalnızca birkaç saat içinde pilin aşırı derecede tükendiğini bildirdi.
Telefon, işletim sisteminin yeni bir sürümüyle birlikte gelen dosyaları yeniden düzenleme ve tarama gibi bir dizi görevi yerine getirdiğinden, yeni iPhone yazılım güncellemeleri düzenli olarak bazı olağan dışı pil davranışlarına neden olur. Ancak çok sayıda rapor, performansın beklenenden çok daha kötü olduğunu ve kurulumdan sonraki ilk günlerden sonra da kaybolmadığını ileri sürdü.
iOS 14’ün yayınlanmasından sonra Apple, iOS 14.0.1 numaralı bir güncelleme daha yayınladı ancak bu mevcut sorunların hiçbirini çözemedi.
Geçtiğimiz günlerde şirket, iOS 14 yüklendikten sonra pilin bitmesiyle ilgili yaygın sorunlara yanıt veren bir destek notu yayınladı. Aynı belge, kullanıcıların Apple Watch’larındaki antrenman, sağlık ve fitness verileriyle ilgili diğer sorunlarında olabileceğini belirtiyordu. Ancak, sorunun düzeltilmesi için önemli bir değişiklik gerektirdiği vurgulanan yazıda, iPhone’u silip geri yüklemenin şart olduğu belirtildi.
Apple, sıfırlama işleminden sonra eski verilerin cihazlara geri yüklenebilmesi için telefonlarının bulutta yedeklendiğinden emin olmaları konusunda da kullanıcıları uyardı.
Tam talimatların yanı sıra Apple Watch ve Sağlık uygulaması sorunlarıyla ilgili daha kesin ayrıntılar da Apple’ın web sitesinde bulunabilir. Belgede belirtilenlere göre aynı işlemin Apple Watch ile ilgili sorunları da çözmesi gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53s, Amazon’da listelendi!
Oppo A53s, Amazon üzerinde görüntülendi. Firmanın henüz duyurusunu yapmadığı akıllı telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Oppo A53s, Snapdragon 460 ile geliyor!
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni giriş seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan A53s modeli ile piyasada yeni bir alternatif oluşturmak isteyen firmanın yeni cihazı Amazon üzerinde listelendi. Amazon Almanya’da listelenen akıllı telefonun, böylelikle teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden alacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip bir modelinin daha olacağı tahmin ediliyor.
6.5 inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacak Oppo A53s, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet de, 16 MP değerinde ön kamerası bulunacak. Arka tarafta da üçlü kameranın bulunacağı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafa konumlandırılmış. 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak akıllı telefonun, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alınana sahip olan versiyonu 189 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarj ile gelecek!
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Samsung, güncellenmiş Galaxy S ailesini tanıtacak. Tanıtılacak 3 yeni akıllı telefonun; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olması bekleniyor.
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Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarja sahip olacak!
Önümüzdeki yıldan itibaren, Samsung’un ürün yelpazesindeki teknolojik açıdan en gelişmiş cihazlar olan Galaxy S ve Galaxy Note serisi en premium cihaz statüsünü kaybedecek. Artık Galaxy Z serisi gibi katlanabilir akıllı telefonlar ilerlemenin ön saflarında olacak; bu nedenle Galaxy S21 ailesinden devrim niteliğinde bir şey beklememekte fayda var.
Hiç şüphe yok ki satış bölgesine bağlı olarak yeni cihazlar Snapdragon 875 veya Exynos 2100 yonga seti ile satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra söz konusu olduğunda, üretici 2K çözünürlüklü ve en az 120 Hz (muhtemelen 144 Hz) yenileme hızına sahip OLED ekran sunacak. Arka kamerada, ISOCELL Bright HM2 sensörüne de sahip 108 megapiksel beş sensörlü bir sistem alacak. Bu kameralar 30 fps’de 8K formatında kayıt için destek ve optik görüntü sabitleme sistemi vaat edecek.
Pil kapasitesi 5.000 mAh olacak ve şarj hızı artarak gücünü 65 W’a çıkaracak. Kablosuz ve ters şarj için kesinlikle destek sunacak ve söylentilere göre Galaxy S21 Ultra’nın kutu içeriğinde stylus kaleme yer verilecek.