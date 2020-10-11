Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!

Oppo için Find X serisi telefonlar oldukça önemli bir konumda. Bunun sebebi bu serinin şirketin en üst düzey telefon modellerini içermesi. Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Find X2 serisinin ardından şimdi, Find X3 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Find X2 serisinin geç çıkması sebebiyle şirketin bu sene Find X3 serisi telefonlarını daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Oppo Find X3 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Oppo Find X3 Pro hakkında son günlerde pek çok söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise Find X3 Pro‘ya ait olduğu tahmin edilen bazı renderlar internette görüntülendi. Telefonun genel tasarımı önceki nesil Find X serisi telefonlardan oldukça farklı. Cihazın daha büyük kavisli bir ekranı bulunmasının yanı sıra ön kamerası gizli. Bu durumda ya pop-up kamerası ile geleceği ya da ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı ortaya çıkıyor. Görüntülenen renderlarda Find X3 Pro‘nun oldukça derin ve şelale tarzında kavisli bir ekranı bulunduğu söylenebilir.

Find X3 Pro‘da bulunan kavis ile birlikte ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesinin bulunması da olanaksız hale geliyor. Buna ek olarak ekranın alt ve üst tarafında çok daha ince çerçeveler bulunduğunu da görüyoruz. Arka tarafta ise üçlü bir kamera diziliminin altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ortaya çıkan renderların ardından önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı teknik ve tasarımsal sızıntılar görebiliriz.