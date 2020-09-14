Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi 2021’e ertelenebilir!
Huawei’nin işlemci satın almasını kısıtlayacak yeni ticaret kısıtlamaları yarından itibaren yürürlüğe girecek. Marka durumu atlatmak için henüz bir plan bulamazken, Huawei Mate 40 serisinin önümüzdeki yıla kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.
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Huawei Mate 40 serisine işlemci engeli: Satışı ertelenebilir!
Flaş iddia teknoloji dünyasının güvenilir casuslarından Evan Blass’ın verdiği bilgiye dayanıyor. Blass’a göre, Huawei’nin B planı henüz tam olarak belli değil ve şirket bütün enerjisini 6 ay içerisinde tükenebilecek donanım parçalarını stoklamaya ayırdı. Bundan ötürü Mate 40 serisi dahil bütün yeni ürünlerin satışının bir süre ertelenebileceği belirtiliyor. “Hayatta kalma modu” adı verilen acil durum sona erince ürün planları tekrar işlemeye başlayacak ve yeni cihazlar sırasıyla raflarda olacak.
Bazı kaynaklar ise Huawei Mate 40 serisinin önümüzdeki ay sonunda resmi olarak tanıtılacağını belirtiyor. Donanım tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunun altı çizilirken, Huawei’nin olası prestij kaybını engellemek için mevcut planlarını aksatmak istemediği ifade ediliyor. Ancak markanın mevcut durumu göz önünde tutulduğunda, telefonların şimdi tanıtılsa bile hemen satışa sunulamayacağı tahmin ediliyor.
Huawei, geçtiğimiz yıl da benzer bir duyuru erteleme süreci yaşamıştı. ABD kısıtlamalarının ilk başladığı dönem Mate 30 serisinin lansmanı 2 ay ertelenirken, buna rağmen telefonlar planlanan tarihte satışa sunulmuştu. Son olarak Mate 40’ın satış tarihinde yaşanabilecek olası bir ertelemenin Huawei P50 tanıtım sürecini de etkileyeceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, ilk güncellemesini alıyor!
Xiaomi Mi 10 Ultra, şirketin 10.yıl etkinliklerinde Redmi K30 Ultra ile birlikte kullanıcılara resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun en çok ilgi çeken noktası ise arka kamerası oldu. Arka tarafta, 5x optik zoom, 120x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası mevcut. Telefonun 16 GB RAM, 120W hızlı şarj desteği ve 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Xiaomi, Mi 10 Ultra için MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM versiyon numarasını taşıyan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile cihazın kamera optimizasyonunda önemli iyileştirmeler gerçekleşecek. Ayrıca telefonda bulunan genel hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzünde bazı ince ayarlar da yeni güncelleme ile geliyor.
Mi 10 Ultra yeni güncelleme ile;
Sistem
- Pil göstergesi optimize edildi.
- Şarj olurken gerçekleşen sıcaklık artışı optimize edildi.
- Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen şarj sorunu düzeltildi.
- Telefonu uzun süre kullanmamaktan kaynaklanan yavaş pil aktivasyonu sorunu giderildi.
Kamera
- Yeni video modu “Pürüzsüz yakınlaştırma” eklendi.
- Video kayıt deneyiminde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
düzeltmelerini ve iyileştirmelerini kullanıcılara sunacak.
Kullanıcılara sunulacak olan bu güncelleme, Xiaomi tarafından kararlı sürüm olarak yayınlanacak. Yani yeni güncelleme Beta bir sürüm değil ve bu yüzden kullanıcıların telefonlarını güncellemesi tavsiye ediliyor. Diğer güncellemeler gibi bu güncelleme de sıralı bir şekilde yayınlanacak ve bazı cihazlara ulaşması vakit alacak.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek
Qualcomm, amiral gemisi işlemcileri olan 800 serisinin yeni üyesi için hazırlıkları sürdürüyor. Aralık’ta çıkması beklenen, Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek. İki dev hali hazırda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Snapdragon 800 serisi için de birliktelikleri bulunuyordu. Ancak Qualcomm, son işlemcileri için TSMC ile çalışmayı tercih etmişti
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Snapdragon 875 için Samsung devrede
Samsung, hali hazırda Qualcomm’un çeşitli işlemcilerinin üretimini üstlenmiş durumda. Geçmişte, 800 serisi işlemcilerin de üretimini üstleniyordu ancak son işlemcilerde bu birliktelik sona ermişti. Qualcomm, son Snapdragon 800 serisi işlemcileri için Tayvanlı üretici TSMC ile anlaşmıştı. Şimdi ise Samsung 800 serisi için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Qualcomm’a Samsung, TSMC’den daha iyi bir teklif sundu. Bu durumda, Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek.
Samsung Electronics bünyesindeki silikon üretim birimi son 20 yıldır dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Bu yeni anlaşmayla birlikte bu durum sürecek gibi gözüküyor. Söylentilere göre bu anlaşma için Qualcomm Samsung’a 850 milyon ile 1 milyar dolar arası bir ödeme yapması bekleniyor. Qualcomm IFA 2020’de yaptığı sunumda telefon üreticileri ile Snapdragon işlemciler için yaptığı anlaşmaları duyurmuştu. Bu anlaşmada Xiaomi ve Oppo başta geliyordu. Bu yüzden, Samsung tarafından üretilecek olan yeni Snapdragon 875’in ilk olarak Xiaomi’nin amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C17, 21 Eylül’de tanıtılıyor!
Edindiğimiz son bilgilere göre, Realme C17 önümüzdeki günlerde tanıtılmaya hazırlanıyor. Bugün, Realme Bangladeş ekibi Facebook hesabından şirketin en yeni modelinin 21 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu.
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İşte Realme C17 özellikleri
Güvenilir bir kaynağın sızdırdığı ekran görüntüleri sayesinde ise cihazın özelliklerini öğrendik. Realme C17, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir panele sahip. Bu panel ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1600 piksellik HD+ bir çözünürlüğe sahip. Güneş altında dahi net görüntüler için 600 nit parlaklığa da sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor. İnce çerçeveleriyle de göze çarpan C17, %90’lık bir ekran/kasa oranına sahip.
Kalbinde 1.8 GHz saat hızına sahip 11 nm’lik Snapdragon 460 yonga setini barındıran modelde bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Tüm işlemlerini yapmak için 5000 mAh’lik dev bir bataryadan güç alan cihaz type C girişinden 18W’lık hızlı şarj desteğini de bulunduruyor. Bu batarya, 34 günlük bekleme süresi, 35.7 saat telefon araması, 18.6 saat video oynatma ve 83.4 saat müzik oynatma gibi istatistikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
Realme C17, 8 MP’lik yapay zeka destekli ön kamerası sayesinde güzellik ve portre çekimleri yapabilecek. Arka tarafta bulunan dörtlü kamera sisteminde ise 13 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 8 MP değerinde 119 derecelik bir süper geniş açılı lens, 4 cm odak uzaklığına sahip 2MP’lik bir makro lens ve 2 MP’lik siyah beyaz portre lens bulunuyor.
Tanıtımına 1 hafta kalan cihaz, Android 10 işletim sistemiyle ve Realme UI arayüzüyle gelecek. Diğer C serisi modellerde de olduğu gibi microSD kart desteğine de sahip olacak. Realme C17’nin fiyatını henüz bilmiyoruz ancak göl yeşili ve deniz mavisi gibi iki farklı renkte satışa sunulması bekleniyor.