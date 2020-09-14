Huawei Mate 40 serisi 2021’e ertelenebilir!

Huawei’nin işlemci satın almasını kısıtlayacak yeni ticaret kısıtlamaları yarından itibaren yürürlüğe girecek. Marka durumu atlatmak için henüz bir plan bulamazken, Huawei Mate 40 serisinin önümüzdeki yıla kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

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Huawei Mate 40 serisine işlemci engeli: Satışı ertelenebilir!

Flaş iddia teknoloji dünyasının güvenilir casuslarından Evan Blass’ın verdiği bilgiye dayanıyor. Blass’a göre, Huawei’nin B planı henüz tam olarak belli değil ve şirket bütün enerjisini 6 ay içerisinde tükenebilecek donanım parçalarını stoklamaya ayırdı. Bundan ötürü Mate 40 serisi dahil bütün yeni ürünlerin satışının bir süre ertelenebileceği belirtiliyor. “Hayatta kalma modu” adı verilen acil durum sona erince ürün planları tekrar işlemeye başlayacak ve yeni cihazlar sırasıyla raflarda olacak.

Bazı kaynaklar ise Huawei Mate 40 serisinin önümüzdeki ay sonunda resmi olarak tanıtılacağını belirtiyor. Donanım tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunun altı çizilirken, Huawei’nin olası prestij kaybını engellemek için mevcut planlarını aksatmak istemediği ifade ediliyor. Ancak markanın mevcut durumu göz önünde tutulduğunda, telefonların şimdi tanıtılsa bile hemen satışa sunulamayacağı tahmin ediliyor.

Huawei, geçtiğimiz yıl da benzer bir duyuru erteleme süreci yaşamıştı. ABD kısıtlamalarının ilk başladığı dönem Mate 30 serisinin lansmanı 2 ay ertelenirken, buna rağmen telefonlar planlanan tarihte satışa sunulmuştu. Son olarak Mate 40’ın satış tarihinde yaşanabilecek olası bir ertelemenin Huawei P50 tanıtım sürecini de etkileyeceğini belirtelim.