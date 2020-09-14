TikTok satışına bir engel daha !

Çin’de yeni yayınlanan teknoloji ihracatı yasakları nedeniyle TikTok, Amerikalı şirketlere satılamayacak gibi görünüyor. ByteDance kurucu başkanı Zhang Yiming, olası en iyi çözüm yolu üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.

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TikTok için haberler pek iyi değil

Amerika Birleşik Devletleri’nde başı belada olan bir diğer Çinli şirket ByteDance, dev sosyal medya platformunun Amerikalı şirketlere satılmasıyla gündemdeydi. ABD’de 100 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla TikTok’a talip olan Oracle ve Microsoft için üzücü haberler var. CGTN tarafından aktarılan habere göre ByteDance, Amerikalı şirketlere TikTok’un satışını yeni ihracat yasakları nedeniyle gerçekleştiremeyecek.

Teknoloji ihracatı düzenlemesi engel teşkil ediyor

Oracle ile ByteDance, TikTok satışıyla ilgili olarak karmaşık bir teknoloji ve kuruluş ortaklığı görüşmesi içerisindeydi. Microsoft tarafı da ByteDance ile olası çözüm ve iş ortaklıklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Ancak CGTN’den gelen haberlere göre Çin, yeni yayınladığı ihracat yasaklarıyla beraber hükümet tarafından lisans alınmaksızın teknoloji satışı yapmasının önüne geçiyor. Bu şekilde Çin Hükümeti, TikTok’un ABD meşeili firmalara satılmasını engellemiş durumda.

TikTok satışı gerçekleşemeyebilir

Uzmanlara göre ByteDance tarafında bulunan ‘veri analizi bazlı kişiselleştirilmiş veri aktarım’ ile ‘yapay zeka etkilişimli arayüz’ teknolojileri, ihracata yasaklı ürünler listesinde bulunuyor. Bu bağlamda raporlara göre ByteDance satış gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, iş ortakları ve çalışanlar için en iyi çözüm yolunu bulmaya çalıştıklarını ifade den ByteDance’in kurucu başkanı Zhang Yiming ise satış hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.