Huawei Mate 30 modelinin görseli sızdırıldı

Huawei Mate 30 ailesinin tanıtımına kısa bir süre kala özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar her geçen gün artıyor. İnternette paylaşılan görsele göre Huawei Mate 30 Pro’nun dairesel yapıda dörtlü kamera kurulumu olacak. Ayrıca telefonun ekranında büyük sayılabilecek bir çentik var.

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Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro’yla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Şirket, bugüne dek bu telefon modeliyle ilgili detaylı bilgi vermedi ancak telefonun pek çok özelliği söylentiler kapsamında ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tasarım, daha önceden sızdırılan Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini de doğruluyor. Ayrıca afişte lilaya benzer ve yeşile benzer olmak üzere iki farklı renk seçeneği bizleri karşılıyor.

Dijital platformda paylaşılan görselde Huawei Mate 30 serisinin Kirin 990 yonga setinden güç alacağını ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını onayladı. Güçlü işlemcisi sayesinde 4K 60 FPS video kaydı da yapabilecek. Ayrıca yapay zeka tarafında da önemli gelişmeler olması bekleniyor. Ayrıca Mate 30 serisinin dörtlü kamera kurulumuna, 40 watt hızlı şarj desteğine ve 27 watt kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olacağı ifade ediliyor.

Huawei’nin yeni akıllı telefonun modelleri Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun Eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Şirketin yapacağı lansman ile birlikte yeni Mate 30 serisinin tüm özelliklerini ve fiyatını öğrenmiş olacağız.