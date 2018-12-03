Huawei Mate 20 Lite hızlı şarj testinde, hem cihazın kutu içeriğinden çıkan hızlı şarj adaptörüyle şarj olma performansına hem de batarya özelliklerine yakından bakacağız. Öncelikle isterseniz cihazın öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Telefonun öne çıkan özellikleri neler?

Fiyat / performans oranı yüksek bir akıllı telefon almak isteyenlere hitap eden Mate 20 Lite, gerek tasarımı gerek yeni Kirin 710 işlemcisi gerekse de büyük oranda çerçevelerinden arındırılmış geniş ekranıyla dikkat çekiyor.

Mavi, altın ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkan model, yan çerçevelerinde metal çerçeve kullanırken ön ve arka bölümünde ise cam tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Güvenlik seçeneklerinde ister yüz tanıma teknolojisini isterseniz de arka bölümde yer alan parmak izi sensörünü kullanabiliyorsunuz.

6.3 inç boyutlu oldukça geniş bir ekran sunan Huawei Mate 20 Lite, bu sayede akıllı telefonu ile dizi ve film izleyen, oyun oynayan veya sosyal medyada vakit geçirmekten hoşlanan insanlar için kullanması oldukça keyifli bir model. Şüphesiz telefonun öne çıktığı en önemli konuların başında yeni Kirin 710 işlemcisi geliyor. Bu sefer 12 nm sürecinde üretilen işlemci, hem çok daha verimli hem de daha güçlü bir performansı kullancılara sunuyor. Bu işlemci, kutu içeriğinden çıkan hızlı şarj adaptörüyle birlikte hızlı şarja imkân sağlıyor. İsterseniz artık hızlı şarj testimize geçebiliriz.

Huawei Mate 20 Lite hızlı şarj testi

Cihazın kutu içeriğinden 5V = 2A veya 9V = 2A güç sağlayan Huawei Quick Charge şarj adaptörü ve destekli USB Type-C kablosu çıkıyor. Hızlı şarj desteğiyle birlikte cihaz %0’dan %35 seviyesine sadece 30 dakikada şarj olabiliyor.

Ekran görüntülerinden görebileceğiniz üzere, Huawei Mate 20 Lite’ın pil kapasitesi %2’yken hızlı şarja başladık. 16:18’de başladığımız şarj sonrası cihaz sadece 25 dakika sonra %25 pil kapasitesine, 60 dakika sonrasında da %60 pil kapasitesine ulaştı. Yine aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz üzere cihazın saat 18:09 itibarıyla cihazın şarj olması tamamlanmıştı.

Hızlı şarj desteği ve verimli pil tüketiminin önemli

Bir akıllı telefonun pil ömrünün uzun olması ne kadar önemliyse, hızlı şarj desteği de o kadar önemli. Zira bazı durumlarda telefonumuzun şarjının azaldığını fark etmiyor ve kısa bir sürede günün geri kalanını tamamlayabilecek bir hızlı şarj desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca yoğun geçen bir gün içerisinde kahve molası verdiğimiz dakikalarda, telefonun hızlıca şarj olması hayat kurtarıyor.

Tabii ki bu noktada değinmemiz gereken bir diğer konu da pil tüketimi. Zira pil tüketimi başarılı olan bir akıllı telefonun %20’den %0 pil kapasitesine ulaşması ile pil tüketimi kötü bir cihazın bu değere ulaşma süresi bir değil. Bu noktada Mate 20 Lite modeli 12 nm sürecinde üretilen Kirin 710 işlemcisi ve cihazın içerisinde yer alan Pil Tasarruf Modu ile öne çıkıyor. Pil tasarruf modu hem telefonun performansını olumsuz olarak etkilemiyor hem de pil ömrü konusunda ciddi artış sağlıyor. Tabii uzun pil ömrünü sağlayan başlıca sebep ise 3750 mAh’lik geniş kapasiteli pil.

Not: Bu içerik bir advertorial çalışmasıdır.