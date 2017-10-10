Huawei Mate 10’un Özellikleri Belli Oldu!

Huawei kanadında merak uyandıran yeni telefon Mate 10 için detaylar ortaya çıktı bile.

Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus ve LG V30 gibi telefonlara rakip olarak gelmesi beklenen Huawei Mate 10’un detayları belli oldu. Şimdiye kadar ortaya çıkan görsellerin yanı sıra bir Huawei etkinliğinde başlıca özellikleri belirtilen Mate 10, oldukça sağlam ve güçlü bir telefon olarak gelecek.

6.2 inç boyutunda 18:9 ekran oranıyla bizleri karşılayacak olan Mate 10’un çözünürlüğü ise 2160 x 1080 şeklinde UXGA adı verilen çözünürlük değeri ile gelecek. Kirin 970 yonga seti ile gücünü alacak olan cihazın 4GB ve 6GB bellek, 64GB, 128GB ve 256GB da depolama kapasiteleri sunması bekleniyor.

Kamera noktasında ortaya çıktığı gibi çift kameraya sahip olacak cihazda piyasadaki telefonlardan farklı olarak Leica tarafından 20MP ve 23MP şeklinde iki yüksek değere saihp kamera gelecek. 20MP değerindeki kamera P10’da da bulunan kamera olacakken 23MP değerindeki diğer kamera ise yakınlaştırma ve derinlik algılama görevini üstlenecek.

Son olarak zaten bilinen Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak olması ve 4.000mAh gibi büyük bataryasını da hesaba katacak olursak büyük ekran severler için en iyi tercihlerden biri Huawei Mate 10 olacak gibi görünüyor diyebiliriz.