Huawei, Mate 10’un Yanında Mate 10 Porsche Design’ı Tanıtacak

Huawei, 16 Ekim tarihinde Almanya’nın Münih kentinde düzenleyeceği etkinlikle Mate 10, Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro modellerini tanıtacak.

Huawei’nin çok merak edilen etkinliğinde bir de dördünci bir model daha tanıtacağı ortaya çıktı. Bu model özellikle lüks sınıfı akıllı telefon kullanmayı sevenleri hedefliyor.

Şirket, 16 Ekim’de Mate 10 modellerinin yanı sıra bir de Mate 10 Porsche Design modelini de tanıtacak. Cihazın özellikleri hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmuyor ancak görünüşünün diğer Mate 10 modellerinden farklı olması bekleniyor.

Mate 10 modellerinin satış fiyatları da belli oldu.