Teknoloji ürünleri distribütörü EVOFONE, evcil hayvan sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. Akıllı evcil hayvan bakım ürünleri markası PETKIT tarafından geliştirilen seçili teknolojik çözümler, ay sonuna kadar özel bir indirimle sunuluyor.

Kampanya kapsamında, evcil hayvanların bakımını kolaylaştıran ve modernleştiren PETKIT ürünlerinde %15 indirim uygulanıyor. Bu özel fırsattan yararlanmak için evofone.com üzerinden yapılacak alışverişlerde ödemenin havale yoluyla gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İndirimli ürünler arasında öne çıkan modeller, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran özellikler sunuyor. Örneğin, Yumshare Kameralı Çift Hazneli Akıllı Mama Kabı, iki evcil hayvanı aynı anda besleyebilme ve kamera ile uzaktan izleme imkanı sağlıyor. Bu ürün, kampanya ile 9.999 TL yerine 8.499,15 TL’ye satın alınabiliyor.

Kedi sahipleri için geliştirilen Pura Max 2 ve Purobot Max Pro 2 gibi akıllı kedi tuvaletleri, otomatik temizlik özelliğiyle hijyeni üst seviyeye taşıyor. Serinin gelişmiş modeli Purobot Max Pro 2, kampanya döneminde 36.999 TL yerine 31.449,15 TL fiyat etiketine sahip.

Kampanyadaki bir diğer dikkat çekici PETKIT ürünü ise Eversweet Max (UVC) Akıllı Su Pınarı. UVC sterilizasyon teknolojisi sayesinde suyun her zaman temiz ve taze kalmasını sağlayan bu cihaz, 6.499 TL’den 5.524,15 TL’ye düşüyor.

Tüy toplayıcı tarak, tıraş makinesi, kedi tuvaleti paspası ve vakumlu mama saklama kabı gibi birçok PETKIT bakım ve hijyen aksesuarı da kampanya dahilinde evcil hayvan severlere sunuluyor. Tüm bu ürünler, evcil dostlarımızın konforunu ve sağlığını teknolojiyle birleştiriyor.

Tüm PETKIT ürünleri, EVOFONE’un yetkili servis ağı ve garanti desteği güvencesiyle satılıyor. Ay sonuna kadar devam edecek olan kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların evofone.com adresini ziyaret etmeleri yeterli.