Oppo, 125W hızlı şarj cihazını tanıttı!

Oppo, hızlı şarj söz konusu olduğunda önde gelen firmalardan biri. Nisan 2020 itibariyle Oppo’nun 2700 adet hızlı şarjla ilgili patenti bulunuyor. Şirket, 65W SuperVOOC hızlı şarj ile alanında liderliğini sürdürüyor. Oppo‘nun VOOC, SuperVOOC ve AirVOOC olmak üzere üç farklı hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Son zamanlarda ise açıkladığı 125W hızlı şarj teknolojisi ChinaJoy Fuarı’nda görüntülendi.

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Oppo, 125W hızlı şarj ile neler sunmayı planlıyor?

Şirketin yaptığı hesaplamalara göre yeni 125W’lık hızlı şarj cihazı 5 dakikada %41’e varan doluluk oranı sağlıyor. Bu hesaplamalar 4.000 mAh değerindeki bataryalar üzerinde test edilmiş. Açıklamaya göre 20 dakika içinde cihazlar tam şarj olabilecek. Ayrıca ekran kapalıyken ve bekleme modundayken cihazın sıcaklığı 40 derecenin altında kalacak. Oppo’nun 125W’lık hızlı şarj cihazı, PPS, PD ve QC protokolleriyle uyumlu ve VOOC ile SuperVOOC’u destekliyor. Şirketin yaptığı açıklama, bu cihazın her teknolojik aleti şarj etmek için kullanılabileceği yönünde oldu.

Oppo, kullanıcıların şarj protokolü hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca şarjın hızlı ve güvenli olarak gerçekleşmesini sağlayan beş güvenlik seviyesi cihazda mevcut. Cihazın enerji dönüşüm verimliliği %98’e kadar ulaşıyor. Yeni teknoloji, güç yoğunluğunu korumak için daha yüksek şarj akımlarına odaklanacaktır. Cihazların hızlı şarj olmasının yanında sıcaklığın korunması da çok büyük önem taşıyor. Şirketin bu konuda da gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor.