Kulaklık
Huawei Freebuds 3i kutu açılışı | Uygun fiyatlı ANC destekli kulaklık!
Huawei Freebuds 3i, 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” destekli!
Aksesuar
Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
Donanım
Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro modelinin dört yeni renk seçeneği duyuruldu. Yeni renk seçenekleri, kulaklığın çıkışında sunulan seçeneklere kıyasla çok daha parlak ve canlı görünüyor.
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Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats tarafından hazırlanan kablosuz kulaklıkları özellikle sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Şirketin AirPods modellerinin tanıtımında kısa bir süre sonra piyasaya sürdüğü kulaklıklar Türkiye’de şu an dört farklı renk seçeneğiyle resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Renkleri yenilenmiş kulaklıklar açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. sporculara özel olarak hazırlanan model, kulak içi formunda olduğundan iyi bir ses yalıtımı getiriyor. Kulak etrafına geçecek şekilde hazırlandığı için spor yaparken düşmesi imkansız görünen kulaklık, AirPods gibi şarj yetenekli bir hazneye sahip.
Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.
Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz. Ancak tüm bu özelliklerin yanında Powerbeats Pro modeli aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.
Kulaklık
Oppo kablosuz kulaklık modeli Enco W31’in kutusunu açtık!
Oppo Enco W31 modeli firmanın duyurusuyla birlikte ülkemizde satışa sunulmuş oldu. 599 TL’lik fiyatıyla piyasaya sürülen cihazımızın elimize geçen kutusunu da sizlerle birlikte açmış olacağız.
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OPPO, kısa bir süre önce duyurduğu Enco W31 model kablosuz kulaklığını, 599 TL satış fiyatıyla Türkiye’de pazara sunmaya hazırlanıyor.
Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, frekans cevabını iyileştirmek için tasarlanmış çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanıyor. En aktif ve dinamik kullanıcılara ayak uyduran Enco W31, su ve toz direnci ile de farkını ortaya koyuyor.
Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması mevcut.
Oppo Enco W31, müzik tarzına göre ses modu seçiyor
OPPO Enco W31 kulaklıkta tercih edilen müzik tarzına göre iki farklı ses modu bulunuyor. Pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Beyaz renge sahip OPPO Enco W31 model kulaklıklar, 599 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Rakipleri oldukça güçlü olan modelimizin ilerleyen günlerde incelemesini gerçekleştireceğiz.