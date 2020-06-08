Donanım
Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un ROG serisine nazaran daha uygun fiyatlı model ailesi TUF Gaming serisinden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerine detaylı test yaptık.
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TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi
Özellikle bazı modellerde ısındığı ve performans sorunu yaşadığı söylenen TUF Gaming ekran kartlarından yeni seri olarak geçen GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerini zorlayarak testlerini gerçekleştirdik. Özellikle ısınma değerlerine göz attığımız kartlar bu konuda oldukça dengeli ve fanlar %40 performansta çalışıyorken bile serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Aynı zamanda iki ekran kartı ile de oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız sistem özelliklerimiz ise şöyle;
- Intel Core i9 10900
- ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- 2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
- TUF Gaming GTX 1660 Super / TUF Gaming GTX 1650 Super
- Corsair VS650 güç kaynağı
- ROG Ryujin 240 sıvı soğutma
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super 6G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1815 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1785 MHz , GPU Hızı : 1530 MHz
CUDA Çekirdeği; 1408
Bellek Hızı; 14002 MHz
Video Belleği; GDDR6 6GB
Güç Bağlantısı; 1 x 8-pin
Boyutlar; 26.4 x 13 x5.5 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super 4G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1755 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1725 MHz , GPU Hızı : 12002 MHz
CUDA Çekirdeği; 1280
Bellek Hızı; 12002 MHz
Video Belleği; GDDR6 4GB
Güç Bağlantısı; 1 x 6-pin
Boyutlar; 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
Aksesuar
Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi
Logitech Z607 5.1 surround ses sistemi incelemesiyle karşınızdayız. Logitech efsaneleri olan Z5500 ve Z906‘nın daha uygun fiyatlı alternatifi olarak gelen Z607, kablosuz özgürlük sunan yapısıyla dikkat çekiyor.
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Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük
Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.
Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.
Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.
Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.
Donanım
İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q
Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.
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BenQ EX2780Q incelemesi
BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.
HDRi teknolojisi
HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.
Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!
Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.
Ürün hakkındaki detaylı bilgiye yandaki linkten ulaşabilirsiniz; https://bit.ly/3bjGec0
BenQ EX2780Q teknik özellikleri;
- 27 inç 2560 x1440 piksel IPS ekran
- 144 Hz tazeleme hızı
- 5 ms GTG tepkime süresi
- 350 nit parlaklık
- 95% DCI-P3
- HDRi teknolojisi
- 2+1 BenQ Trevolo hoparlör
- FreeSync
- Flicker Free
- Düşük Mavi Işık Filtresi
- Black eQualizer
- Color Vibrance
- Oyun Modu
Donanım
Konsola özel oyuncu monitörü: ASUS CG32UQ
Günümüzde farklı panel, çözünürlük, yenileme hızı ve gecikme süreleriyle oyuncu monitörlerini görmekteyiz. Ancak Asus CG32UQ ise Xbox One X, PlayStation 4 Pro ve yeni çıkacak konsolları isteyen oyuncularının gözdesi olacak.
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Asus CG32UQ
31,5 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde olan CG32UQ, bu sayede Xbox One X ve PlayStation 4 Pro’nun 4K içeriklerini rahatlıkla geniş ekranında gösterebiliyor. HDR desteği de sunan cihazda Xbox için FreeSync desteği de yer alıyor. Bunu DCI-P3 %95 profesyonel renk gamutuna sahip DisplayHDR 600 sertifikasyonu ile sağladığını belirtelim. Ayrıca GameFast sistemi de barındıran montiör, bu sayede giriş gecikmesini 13ms’ye kadar yok denilecek kadar az seviyeye çekmeyi başarıyor. Bu da 4K TV’lere göre çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor.
Tabii konsola özel bu sistemlerin yanı sıra G-Sync ve FreeSync desteğini AMD ve Nvidia ekran kartları ile kullanmanız da mümkün.
Halo Sync ile ekrandan taşan görüntü
Philips televizyonlarda gördüğümüz Ambilight teknolojisine benzer Halo Sync teknolojisiyle gelen Asus CG32UQ, monitörün arkasında yer alan 66 programlanabilir RGB ledler ile monitörün yer aldığı duvarda ayrı bir renk şöleni sunuyor.
Tıpkı Ambilight’ta olduğu gibi ekrandaki renkler ile eşleşerek yanan bu ledler, görüntünün ekrandan taşmasını sağlayacak Ayrıca yeni nesil birf dinamikl ekran menüsü sunan CG32UQ, özel animasyonları ve tasarımı ile bir oyun oynama edasında ayarları düzenlemenizi sağlıyor.
Harman Kardon ses ile monitör gerektirmez
Üzerinde yer alan 12 Watt değerinde iki hoparlör ile oldukça yüksek ve kaliteli ses sunabilen cihazda, 4 farklı ses modu da yer alıyor. Film, FPS, yarış ve savaş olarak geçen modlar sayesinde oynadığınız oyun ve içeriğe göre en doyurucu sesi alabilmeniz sağlanmış.
Kontolcüleri rahatlıkla şarj edin
Standın yanlarında yer alan iki USB 3.0 girişi sayesinde telefon ve kontrolcülerinizi bu noktalardan şarj edebilmek mümkün. Ayrıca eğer monitörü duvara asarsanız geride kalan standı da kulaklık standı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede hem standı saklamanız gerekmez hem de buradaki USB bağlantılarını kullanmaya devam edersiniz.
Asus CG32UQ teknik özellikleri
- 31.5″ (80.1 cm)
- VA panel
- 3840 x 2160 piksel
- 178° görüş açısı
- 5 ms GTG tepki süresi
- 400 cd/㎡ tipik, 600 cd/㎡ zirve parlaklık
- 3000 :1 kontrast oranı
- HDR-10
- 12 W x2 Stereo RMS
- 9.1 kg
- 730.4 x 430.2 x 78.2 mm
- DisplayPort 1.2, HDMI (v2.0) x3
- 3.5mm Mini-Jack
- USB 3.0 x4, 2 x Tip A port (şarj için)