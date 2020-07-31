Huawei, Children Watch 4X “çocuk akıllı saati” modelini tanıttı

Huawei, bugün Çin’de MatePad 10.8, MateBook D Laptop, Huawei Talkband B6 gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, Children Watch 4X modelleri oldu.

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Huawei Children Watch 4X ile ilgili neler biliyoruz

Adından da anlaşılacağı üzere Children Watch 4X, çocukları baz alınarak üretilmiş bir akıllı saat modeli. Bu akıllı saatin tasarımı, çocukları cezbedebilecek şekilde yapılmış ve birçok yenilikle donatılmış. Örneğin Watch 4X modelinde 2 adet kamera mevcut. Bunlardan bir tanesi, ekranın hemen üst tarafında bulunan 5 Mp çözünürlüğe sahip bir kamera. Diğeri ise, saatin arka üst tarafına konumlandırılmış olan 8 Mp çözünürlüğe sahip kamera. Ön kamera ile, HD çözünürlüklü görüntülü görüşmeler yapabilmek mümkün iken, arka kamera ile de fotoğraf çekebilmek mümkün. Ayrıca arka kamerada, 4X’e varan yakınlaştırma yapabilmek mümkün. Huawei tarafından cihazın, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu da belirtilmiş durumda. 1.41 inç boyutta bir ekrana sahip olan cihaz, 320 x 360 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel kullanıyor. Kirin işlemci ile desteklenen saatin, 1 Gb Ram ve 16 Gb dahili depolama hafızasına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca, saat üzerinde GPS de mevcut; çocuklar için tasarlanmış bir akıllı saatte bu özelliğin çok önemli olduğu da su götürmez bir gerçek.

Mavi, beyaz ve pembe olmak üzere 3 ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulan Huawei Children Watch 4X modelinin fiyatı ise, 1,398 Yuan, yani yaklaşık olarak 200 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Siz çocuklar için tasarlanan bu akıllı saat modeli için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!