İnceleme
100 TL’ye ANC’li harika kulaklık! (Huawei CM-Q3 inceleme)
Huawei CM-Q3 inceleme videosunda, uygun fiyatına karşın aktif gürültü engelleme gibi özellikleriyle öne çıkan kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei CM-Q3 özellikleri
USB Type-C bağlantı yuvasını kullanan ürün, bu yönüyle aslında günümüzde birçok 3.5 mm kulaklık girişi bulundurmayan telefonlar için güzel bir çözüm sunuyor. Ancak kulaklığın her USB Type-C yuvasıyla çalışmadığını, telefona göre bu uyumun değişebildiğini belirtelim. Ofisimizde Huawei CM-Q3 ile yaptığımız denemelerde Mi Note 10 Lite, Huawei P40, P30 Pro, Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Note 9 Pro gibi modellerde sorunsuzca çalıştı. Ancak örneğin Realme 6 Pro modelinde çalışmadı. O nedenle kullandığınız telefonun Type-C üzerinden ses alıp alamadığını kontrol etmenizde fayda var.
Modelin kutusundan farklı boylarda kulaklık silikonlarıyla beraber yedek kulaklık kanatları çıkıyor. Siyah renkli, oldukça konforlu bir tasarıma sahip kulaklık dışarıya pek ses kaçırmayan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kulaklığın üzerindeki kontrol paneli ile ses açma, kısma, görüşmeyi kabul etme, reddetme, şarkıyı geçme ve ANC anahtarı üzerinden aktif gürültü engellemeyi açıp kapatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Huawei CM-Q3 uygun fiyatlı olmasına karşın ANC özelliği hiç fena çalışmıyor. ANC’yi aktif ettiğinizde çevrenizdeki uğultu tarzındaki tüm sesler engelleniyor. Ayrıca mikrofon kalitesinin de görüşme yapabilmek adına gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Ses performansı konusunda yine fiyatına göre modelin performansı gayet başarılı. Bass sesler oldukça doygun ve kendini belli ediyor. Ayrıca diğer ses türlerinde de dengeli bir performans sunuluyor.
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AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
İnceleme
BİM’de 250 TL daha ucuza satılan DJI Tello drone ne sunuyor?
BİM’de 10 Temmuz itibarıyla 499 TL’lik satış fiyatıyla satılacak DJI Tello drone modelini inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Fiyat değerlendirmesi ve kutu içeriği
Cihazın şu anda internetteki fiyatları 750 TL – 850 TL arasında değişiyor. Yani cihazın BİM’deki satış fiyatının gerçekten avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden drone’un kendisi, batarya, 4 adet yedek pervane ve microUSB kablosu çıkıyor.
DJI Tello inceleme
Ürünü Tello isimli uyumlu iOS ve Android uygulamasıyla eşleştirip kullanıyoruz. Kutudan herhangi bir kontrol kumandası çıkmıyor ancak uyumlu Gamesir kolunu alarak dilerseniz kontrolcü ile de drone’u kontrol edebiliyorsunuz.
Oldukça küçük bir drone olan DJI Tello modeli sadece 80 gram. Bu da cihazı kullanmak için herhangi bir ehliyete ihtiyaç duymadığınız anlamına geliyor. Cihaz yavaş modda saatte 10 km, hızlı modda ise saatte 28.8 km hız yapabiliyor. Cihazın üzerinde 5 MP fotoğraf, 720p HD video çekebilen bir kamera yer alıyor. Kamerada gimbal desteği yok ancak dijital olarak sabitleme yapabiliyor. Ayrıca modelin 13 dakikalık bir uçuş süresi sunduğunu da belirtelim.
Cihazın uçuş modları ise şöyle:
- Throw & Go: Fırlat uçur
- 8D Flips: 8 yönde takla atıyor
- 360 derece – takla atarken video çekiyor
- Circle – dairesel hareket ile video çekiyor
- Bounce: İnip kalkarak video çekiyor
Aksesuar
Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
Vestel Yıldız S8500 evinizdeki en büyük yardımcınız olacak. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi temizleyebileceğiniz Yıldız S8500’ün detaylarını ve deneyimini Aslı aktarıyor.
Vestel Yıldız S8500 dikey şarjlı süpürge hakkında detaylı bilgi için: https://bit.ly/2YPopxP
Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.