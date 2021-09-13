Huawei App Market, Ağustos Ayında 494 Sorunlu Uygulama Tespit Etti

Huawei App Market, kullanıcıları için uygulamalarının güvenliğini artırmak amacıyla ağustos ayında eğitim uygulamaları için özel bir test başlattığını duyurdu. Test ile birlikte, güvenlik özelliği on binlerce uygulamayı test ederek hemen çalışmaya başladı. Bu test sonucu toplam 494 sorunlu uygulama tespit edildi. Tabii ki, bu uygulamalar artık Huawei App Market’te mevcut değil. Ancak bu uygulamalardan bazıları, pazara yeniden girmeden önce olası sorunları çözmeleri için bir bildiri tarafından bilgilendirildi.

Yayınlanan raporlara göre, bu özel proje yaklaşık 10 alt alanda on binlerce uygulamayı içeriyor. Alt alanlardan bazıları çeviri, İngilizce, sınava hazırlık, dinleme, okuma vb. Sorunlu uygulamaların %24,32’sinde sık sık ekrana çıkan pop-up gibi reklam sorunları var. Ayrıca, sorunlu uygulamaların %75,68’inde kilitlenme, oturum açamama ve diğer işlevsel sorunlar gibi önemli sorunlar da mevcut. Bu durumda sorunlu olan uygulamaların geliştiricilerine bir bildiri giderek uygulamalardan bazıları mağazadan kaldırılıp bazıları ise düzeltilmesi için bilgilendirildi.

Huawei App Market Çocuk Modu

Ayrıca, Huawei App Market’e reşit olmayan kullanıcılara özel yeni bir özellik getirdi: Çocuk Modu. Artık akıllı telefon kullanıcıları, Huawei’nin yetişkin hesabı aracılığıyla bağlı bir çocuk hesabı oluşturabilecekler. Çocuk modunu deneyimlemek için Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çocuklarının hesabına giriş yapabilecekler. Bu modda, akıllı telefonun erişebildiği her şey çocuklar için güvenli olacak. Özellikle cihazda bu özellik kullanılırken birçok yetişkin uygulaması indirilemez duruma gelecek. Böylece ebeveynler, Huawei App Market’te neye erişeceklerinden korkmadan cihazı çocuklarına bırakabilecekler.

Çocuk modu, yaşa uygun olarak uygulama içeriklerini filtreleyebiliyor. Ayrıca belirli reklam ve promosyonları da aktif olarak cihazdan kaldırıyor. Bunların dışında çocuk modunda, kullanıcılar uygulama ayrıntıları sayfasında bulunan yorum içeriğini göremeyecekler.

Huawei, ekosistemi üzerinde yorulmadan ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar şirket kötü durumda değil. Hiç şüphe yok ki HarmonyOS ekosistemi, Android ve iOS’tan hala çok uzakta bir yerde konumlanmış durumda. Ancak bu sistemi kullanan yaklaşık 100 milyon akıllı telefon var bu da çok yakın zamanda bu uzak konumunu yakınlaştırabileceğini vaat ediyor. Ancak Huawei’nin iOS ve Android seviyesine gelmesi gerekiyorsa, global bir sürüm oluşturup tüm dünyaya yayması gerekiyor. Şimdilik sadece Çinli modeller HarmonyOS güncellemeleri alıyor.