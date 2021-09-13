Uygulama
Huawei App Market, Ağustos Ayında 494 Sorunlu Uygulama Tespit Etti
Huawei App Market, kullanıcıları için uygulamalarının güvenliğini artırmak amacıyla ağustos ayında eğitim uygulamaları için özel bir test başlattığını duyurdu. Test ile birlikte, güvenlik özelliği on binlerce uygulamayı test ederek hemen çalışmaya başladı. Bu test sonucu toplam 494 sorunlu uygulama tespit edildi. Tabii ki, bu uygulamalar artık Huawei App Market’te mevcut değil. Ancak bu uygulamalardan bazıları, pazara yeniden girmeden önce olası sorunları çözmeleri için bir bildiri tarafından bilgilendirildi.
Yayınlanan raporlara göre, bu özel proje yaklaşık 10 alt alanda on binlerce uygulamayı içeriyor. Alt alanlardan bazıları çeviri, İngilizce, sınava hazırlık, dinleme, okuma vb. Sorunlu uygulamaların %24,32’sinde sık sık ekrana çıkan pop-up gibi reklam sorunları var. Ayrıca, sorunlu uygulamaların %75,68’inde kilitlenme, oturum açamama ve diğer işlevsel sorunlar gibi önemli sorunlar da mevcut. Bu durumda sorunlu olan uygulamaların geliştiricilerine bir bildiri giderek uygulamalardan bazıları mağazadan kaldırılıp bazıları ise düzeltilmesi için bilgilendirildi.
Huawei App Market Çocuk Modu
Ayrıca, Huawei App Market’e reşit olmayan kullanıcılara özel yeni bir özellik getirdi: Çocuk Modu. Artık akıllı telefon kullanıcıları, Huawei’nin yetişkin hesabı aracılığıyla bağlı bir çocuk hesabı oluşturabilecekler. Çocuk modunu deneyimlemek için Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çocuklarının hesabına giriş yapabilecekler. Bu modda, akıllı telefonun erişebildiği her şey çocuklar için güvenli olacak. Özellikle cihazda bu özellik kullanılırken birçok yetişkin uygulaması indirilemez duruma gelecek. Böylece ebeveynler, Huawei App Market’te neye erişeceklerinden korkmadan cihazı çocuklarına bırakabilecekler.
Çocuk modu, yaşa uygun olarak uygulama içeriklerini filtreleyebiliyor. Ayrıca belirli reklam ve promosyonları da aktif olarak cihazdan kaldırıyor. Bunların dışında çocuk modunda, kullanıcılar uygulama ayrıntıları sayfasında bulunan yorum içeriğini göremeyecekler.
Huawei, ekosistemi üzerinde yorulmadan ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar şirket kötü durumda değil. Hiç şüphe yok ki HarmonyOS ekosistemi, Android ve iOS’tan hala çok uzakta bir yerde konumlanmış durumda. Ancak bu sistemi kullanan yaklaşık 100 milyon akıllı telefon var bu da çok yakın zamanda bu uzak konumunu yakınlaştırabileceğini vaat ediyor. Ancak Huawei’nin iOS ve Android seviyesine gelmesi gerekiyorsa, global bir sürüm oluşturup tüm dünyaya yayması gerekiyor. Şimdilik sadece Çinli modeller HarmonyOS güncellemeleri alıyor.
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Haber
Epic, Apple Davasından Çıkan Sonucu Temyiz Etti
Epic Games, mahkemeden Cuma günü çıkan kararı temyiz ederek, bir üst mahkemenin davayı yeniden incelemesi için başvuruda bulundu. Mahkemeden Epic Games’in tüm zararları ödemesi kararı çıkmıştı.
Epic Games ve Apple arasında geçen sene başlayan olaylarda Epic Games, Apple’nin aldığı yüksek komisyon ücretlerini protesto ederek kendi ödeme sistemini izin almadan Fortnite oyununun içerisine entegre etmişti. Bunun üzerine Apple da Epic Games’in popüler Fortnite oyununu App Store uygulama mağazasından kaldırma kararı almıştı ve olaylar mahkemeye taşınmıştı. 10 Eylül 2021 Cuma günü mahkemeden bir karar çıktı ve Epic Games tarafından Apple şirketinin yaşadığı zararların tazmin edilmesine karar verilmişti.
Epic Games, Apple karşısında çıktığı mahkemede Apple şirketinin kendi ödeme sistemini geliştiricilere dayatarak tekellik oluşturduğunu savunmuştu. Ancak Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games’in Apple şirketinin uygulama içi satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle zararların karşılanmasına karar verdi. Böylece Apple şirketinin kullanıcıların alternatif ödeme sistemlerini kullanmasını engelleyen sert kuralları da geçerliliğini korumuş oldu.
Mahkemeden daha dikkat çeken bir sonuç daha çıktı. Hakim, Epic Games’in Apple şirketinin mobil oyun marketinde tekellik oluşturduğu iddiasını savunmada başarısız olduğu kararına vardı. Hakim mahkeme dosyasına şu ifadeleri yazdırdı:
“Kanıt gösteriyor ki Apple, önemli pazar payını kullanarak büyük bir market gücü veya tekellik oluşturmanın kıyısındadır.”
Hakim Rogers aynı zamanda Apple’ın tekellik oluşturmaya yakın olduğunu söylese de Epic Games’in bunun üzerine odaklanmadığı için tekellik iddialarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
Epic Games ve Apple arasında görülen davalar henüz bitecek gibi durmuyor. Gelecek günlerde Apple ve Google gibi mobil uygulama mağazası sahiplerinin tekel konumları bu davaların sonucunda sarsılabilir. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de alınan karara göre de Apple ve Google uygulama mağazalarında alternatif ödeme sistemlerine izin vermek zorunda kalmıştı.
Apple ve Google, Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
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Uygulama
WhatsApp, Kasım Ayında 48 Telefon Modelinde Çalışmayı Durduracak
48 farklı model akıllı telefon kullanıcıları, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ‘ı yakında kullanamayacak. 1 Kasım’da Facebook’un sahip olduğu platform, SSS bölümüne göre Android 4.1, IOS 10 ve KaiOS 2.5.1’den daha eski sistemlerde çalışan telefonlarda uygulama çalışmayı durduracak.
Bu telefonların hiçbiri WhatsApp tarafından destek almayacak ve uygulama ile uyumsuz olacaktır. Aşağıda bulunan listede sizin de kullanmış olduğunuz bir cihaz varsa şirketin desteklediği bir işletim sistemine sahip daha yeni bir telefon modeline geçmeniz veya tamamen farklı bir mesajlaşma servisi gerekecektir.
Bazı cihazların kaldırılması ile birlikte şirket bir blog gönderisinde “en çok istenen özelliklerden biri” diye isimlendirdiği yeni bir özelliği de tanıttı ve kullanıcıların IOS’tan Samsung Android cihazlara geçiş yaparken sohbetlerini kolayca taşımasına olanak sağladı.
Bu özellikten önce, IOS sohbet geçmişleri iCloud hesabında saklanırken, Android sohbet geçmişleri Google Drive üzerinden kayıt altına alınmaktaydı. Bu durumda da farklı işletim sistemi kullanan cihazlarda aktarım sorunu ortaya çıkarıyordu.
Bu yeni özellik sadece sesli mesajları, fotoğrafları ve videoları taşımayı sağlamaktadır. Arama geçmişi veya görünün kişilerin isimlerini içermez. Ayrıca Android 10 veya sonraki sürümlerini çalıştıran herhangi bir Samsung cihazında mevcut olarak kullanılacaktır. Yakında Samsung dışında daha fazla Android cihazda kullanıma sunulacaktır.
1 Kasım’dan İtibaren Hangi Akıllı Telefonlar Artık WhatsApp Kullanamayacak?
Apple: Birinci nesil iPhone SE, 6s ve 6s Plus
Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core ve Galaxy Ace 2
LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD ve 4X HD, ve Optimus F3Q
ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo
Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2
Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo ve Xperia Arc S
Diğer Modellerden Bazıları: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Lenovo A820
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