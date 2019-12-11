Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı

Huawei P40 serisi için basına önemli bilgiler sızdırıldı. Paylaşılan görselde cihazın kavisli ekranını ve kamera çıkıntısını açık bir şekilde gösteriyor.

ABD ile ticaret yasağı mücadelesine devam eden Huawei’nin yeni amiral gemileri P40 ve P40 Pro önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. P40 serisiyle ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay var. 2020’nin Mart ayında tanıtılması beklenen cihazlar hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.

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Huawei P40 Pro söylentilere göre Kirin 990 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca bu telefonun, çift deliği bulunan 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın tüketicilere 2K çözünürlük sunup HDR desteğine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında.

Hızlı şarj söz konusu olduğunda en başarılı üreticilerden olan şirket, yeni amiral gemisinde bu başarısını güçlendirmeye devam edecek. Huawei P40 Pro, 5500 mAh kapasiteli grafen pilin hacmi, lityum pillerin sadece yüzde 70’i kadar olacak. 50W hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tam şarj olacak.

Huawei P40 Pro’nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörünün yer alması bekleniyor. Yeni kaynaktan gelen bir başka bilgi de yüzde 100 kesin olmamak ile birlikte bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. İlk olarak Samsung’un amiral gemilerinde gördüğümüz delikli ekran sayesinde %98’lik ekran/kasa oranı ile göz dolduruyor.

Huawei’in merakla beklenen cihazları, CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliklerinin birinde duyurulması bekleniyor.