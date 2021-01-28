Politika
Huawei ambargoları Biden yönetiminde yeniden değerlendirilecek
Huawei, Trump yönetiminde ABD tarafından ticari kara listeye (US Entity List) alınmıştı. Bu durum, bildiğiniz üzere, Huawei’nin Google gibi ABD bazlı ürün ve servisleri kullanmasını yasaklamıştı. Görünen o ki, şirketi zora sokan bu ambargo Biden yönetiminde yeniden gözden geçirilecek. Ambargoların kaldırılması ihtimalini de içeren bu yeniden değerlendirmenin detayları haberimizde…
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Huawei ambargoları konusunda Biden’ın yeni ticaret bakanı adayından umut veren açıklama!
Gina Raimondo, yeni Biden yönetimin Ticaret Bakanı (Secretary of Commerce) adayı. Raimondo, dün ABD Senatosu’ndaki ticari komite önüne çıktı. Biden’ın ticaret bakanlığı adayı, komitede panelin sorularını yanıtladı ve önemli konulara açıklık getirdi. Bu konulardan biri ise Huawei ve diğer Çinli şirketlere uygulanan ticari ambargolardı. Raimondo, Senatör Ted Cruz’un Huawei’yi ticari kara listede tutup tutmayacağı sorusu nedeniyle gündeme gelen konuya açıklık getirdi. Çiçeği burnunda aday konuya kesin bir yanıt vermedi ama yine de umut veren açıklamalar yaptı. Raimondo şunları söyledi: “Konuyu ve konu hakkındaki politikayı yeniden inceleyeceğim ve kararı gözden geçireceğim”. Buna ek olarak, Raimondo konu hakkında eski bakana, endüstri liderlerine ve dost ülkelere danışacağını da ifade etti. Her ne kadar, bu açıklama umut verici olsa da henüz kesin bir kararın söz konusu olmadığını hatırlatmak isteriz…
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Ticaret bakanlığı adayı: “Ne olursa olsun ABD çıkarlarını koruyacağım”
Huawei hakkındaki umut veren açıklamayı yapmadan önce, Raimondo ABD telekomünikasyon güvenliği hakkında konuşmaktaydı. Aslında, bu önceki konuşma tek başına ele alınınca Huawei’ye uygulanan ambargolar açısından pek de iç açıcı değil. ABD’deki ağ güvenliğini korumak için gücü dahilindeki her yolu kullanacağını belirten Raimondo, “Çinli Şirketler” terimini özel olarak vurguladı. Buna ek olarak, Çinli Şirketlerin bugüne kadar pek de evrensel ticaret kullarına uygun davranmadığını söyledi. Raimondo, Çinli Şirketlerin bu konudaki tutumları değişmezse, daha sert önlemler almaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi. Özet olarak , Huawei amborgolarının akıbeti Trump dönemine göre daha umut verici gözükmekte. Ancak, henüz kesin bir kararın olmadığını da unutmamak lazım. Yani, köprünün altından akacak daha çok suların olduğu yadsınamaz bir gerçek…
Kaynak: Reuters, AndoridAuthority
Genel
Joe Biden, bir günden az sürede 5 milyon twitter takipçisi kazandı!
Joe Biden, geçtiğimiz gün gerçekleşen görev devralma töreni (inauguration) ile birlikte ABD’nin resmi olarak yeni başkanı oldu. Yemin ettikten sonra göreve vakit kaybetmeden başlayan Biden’ın ilk hoşgeldin hediyelerinden biri de ABD resmi twitter başkanlık (@POTUS) hesabı oldu. Bu olağan sürecin pek de olağan olmayan tarafı ise Biden tarafından yönetilen başkanlık hesabının kısa sürede edindiği takipçi sayısı oldu…
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Joe Biden 20 saat içinde 5 milyon takipçi topladı!
Biden ve ekibi, yönetimlerinin resmiyet kazanmasının ardından başkanlıkla ilgili olan tüm resmi Twitter hesaplarını devraldı. Bu gelişmenin en ilgi çekici yanı ise Biden’ın neredeyse 20 saatten bile kısa bir sürede kazandığı 5 milyon Twitter takipçisi oldu. Joe Biden bu kısa sürede aldığı rekor seviyede etkileşime rağmen hala kendi kişisel Twitter hesabının takipçi sayısına ulaşabilmiş değil. ABD’nin çiçeği burnunda başkanının başkanlık yarışındaki kampanya süreci de dahil olmak üzere kullandığı hesabın an itibariyle 26 milyon takipçisi bulunmakta. Başkanlık hesabında henüz 5.6 milyon takipçi toplayabilen Biden’ın, eski başkan Donald Trump’ın 33 milyonunun gerisinde kalmasının nedeni ise biraz kafa karıştırıcı…
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Twitter’dan Biden’a ayrı, Trump’a ayrı muamele
Son 4 senedir eski başkan Donald Trump’ın kullandığı resmi başkanlık twitter hesabı (POTUS), geçtiğimiz gün Biden’a geçmeden önce 33 milyon takipçiye sahipti. Bu 33 milyon rakamı ise sadece Trump’ın 4 yılda topladığı takipçi sayısını ifade etmiyor. Twitter, hesabı o dönemin eski Başkanı Barack Obama’dan Trump’a devrederken Obama’nın kazandığı milyonlarca takipçiyi de Trump’ın hesabına akatarmıştı. Aynı uygulama, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yeni başkan Joe Biden için yapılmadı. Biden, Twitter’dan hesabı dün “0” takipçiyle aldı. Yani, Trump ve Obama’nın kazandığı 33 milyon gibi ciddi bir takipçi sayısına merhaba bile diyemeden veda etmek zorunda kaldı. An itibariyle, Twitter neden bu konudaki politikasını birden değiştirdiği ve “çifte standart” olarak yorumlanabilecek bu uygulmayı yaptığını açıklamış değil. Ancak, bilinen o ki, Biden’ın ekibi Twitter’ın bu uygulamasından hiç memnun değil. Bu kadar büyük sayıda takipçiyi kaybetmenin haksızlık ve “maç başlamışken kural değiştirme” olduğunu söyleyen Biden ekibi dijital direktörü Rob Flaherty, Twitter’la konu üstünde hala görüşme halinde olduklarını söyledi.
Kaynak: BusinessInsider, The Verge
Genel
Twitter Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını kapattı!
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını Uygur Türkleri için attığı “bebek yapma makineleri” tweet’inden sonra kilitledi.
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Tweet, insanlık kurallarını ihlal ediyordu
Bloomberg’in bildirdiğine göre Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin resmi hesabını, insanlık kuralları politikasını ihlal ettiğini söylediği bir tweet yüzünden kilitledi. İlk olarak 7 Ocak‘ta paylaşılan tweet, komunist Çin hükümetin işgali öncesinde Uygur Türkü kadınlarına “bebek yapma makineleri” olarak atıfta bulundu. Twitter tweet’i kaldırdı ve artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle değiştirdi. Ancak Twitter, hesap sahiplerinin hesapların kilidini açmadan önce kendi kurallarını ihlal eden tweetleri manuel olarak silmesini gerektirir.
Twitter, Bloomberg’e yaptığı açıklamada hesabın kilitlendiğini doğruladı. “İnsanlık kuralları politikamızı ihlal ettiği için bu Tweetle ve hesapla ilgili işlem yaptık” dedi. Platformun bir insan grubunun “din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik kökene dayalı olarak insanlıktan çıkarılmasını ve zorbalığı yasakladığını söyledi. ” Bu haber itibariyle, ABD’deki Çin Büyükelçiliği hesabından gelen son tweet atılalı neredeyse iki hafta oldu.
Mike Pompeo Çin’in yaptıklarına “soykırım” demişti
Çin, Sincan eyaletinde yani Doğu Türkistan‘da yaşayan Uygur Türkleri‘ne yönelik muamelesi nedeniyle şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve bir çok eleştirmen Uygur Türkü kadınlarının zorla kısırlaştırıldığını iddia etti. Bloomberg’in bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler bölgedeki toplama kamplarında 1 milyon kadar Uygur Türkü’nün tutuluyor olabileceğini tahmin ediyor. Salı günü, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara yönelik muamelesinin “soykırım” anlamına geldiğini söyledi.
Pekin’de bir brifingde, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçiliğin hesap kilidi nedeniyle “şaşırdığını” söyledi ve büyükelçiliğin “Sincan ile ilgili sahte raporları ve bilgileri” düzeltmeye çalıştığını söyledi. Çin Büyükelçiliği, ABD sayfasında hala görülebilen tweet’lerde, nüfus artışı ve Sincan’daki politikalarıyla ilgili raporları ve infografikleri paylaştı. Büyükelçilik, Çin’in eleştirilere karşı koyma çabalarının bir parçası olarak 2019’da Twitter’a katılmıştı.
Twitter daha önce eski ABD başkanı Donald Trump ve sosyal ağın Cumhuriyetçileri’ni haksız yere hedef alırken yabancı hükümetlerin politikalarını ihlal etmesine izin verdiğini iddia eden müttefikleri tarafından eleştirilmişti. Mayıs 2020’de, tweet’lerine yerleştirilen uyarı etiketlerine yanıt olarak Trump, sosyal ağın “Çin veya Radikal Sol Demokrat Parti tarafından yapılan tüm yalan ve propaganda konusunda hiçbir şey yapmadığını” iddia etti.
BBC News’in belirttiği gibi, Twitter daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in tweet’ini kaldırmıştı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve hükümetinin üyeleriyle ilgili hesapları da askıya almıştı.
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Apple
Apple, Çin’deki Uygur Türkleri’nin Zorla Çalıştırılmasına Karşı Çıktı
Apple, Nike ve Coca-Cola, Çin hükümeti tarafından zulüm gördüğü bilinen Uygur Türkleri‘ne ev sahipliği yapan Doğu Türkistan bölgesinde zorunlu işçilik ile yapılan malları yasaklayacak bir yasa tasarısına destek veren açıklamalarda bulundu. Bir Capitol Hill çalışanı, yasayı iki partinin desteklediğini ve yıl sonundan önce meclisten geçebileceğini söyledi.
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Çin’deki birçok fabrikada ücretsiz veya çok düşük ücretlerle işçi çalıştırılıyor
Yasa tasarısı Eylül ayında ABD Temsilciler Meclisi’nde 406 evet – 3 hayır oylarıyla kabul edildi ve şu an senatoda. Kabul edilirse, insan haklarının korunması amacıyla Doğu Türkistan‘da zorunlu çalıştırma ile üretilen ürünlerin ithalatına kısıtlamalar getirecek.
Bu bölge, Çin‘in endişe verici bir oranda gözetim altına aldığı ve hapse attığı bildirilen tahmini 12 milyon Uygur Türkü‘ne ev sahipliği yapıyor.
Pekin bu iddiaları defalarca yalanladı. Yine de dünya hükümetleri, Birleşmiş Milletler‘in insan hakları ihlalleri olarak adlandırdığı suç için Çin‘i suçlamaya başladı. Buna Zorunlu İşçilik Yasası’nın Amerika’da meclisten geçmesi de dahil.
Yasa hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğine sahip. Yine de ürünlerini bir araya getirmek ve dağıtmak için Çinli şirketlere ve işçilere güvenen büyük ABD işletmeleri, kendilerini Amerika ve Çin arasında sıkışıp kalmış durumda buluyor.
Çin Apple için dünyanın en büyük 3. pazarı
Apple dahil dünyanın en büyük şirketlerinin çoğu, mallarını üretmek için Çin‘den geçen tedarik zincirlerine güveniyor. Çinli tüketiciler de bu şirketlerin satış tabanlarının büyük ve büyüyen bir parçası. Örneğin Apple, Ekim ayında Çinli müşterilerin ürünlerine yaklaşık 8 milyar dolar harcadığını söyledi. Bunun da Çin‘i Amerika ve Avrupa‘nın ardından üçüncü büyük pazar haline getirdiğini belirtti.
Apple, Uygur’ları Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası‘nı desteklediğini söyledi ve “insanları zorla çalıştırmaktan nefret ediyoruz” dedi. Şirketin, kanun koyucuların “zorla çalıştırmayı ortadan kaldırma ve ABD yasalarını güçlendirme” çabalarını desteklediğini ve bunu başarmak için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Nike yaptığı açıklamada, tasarının aleyhine çalışmadıklarını söyledi. Hem Nike hem de Coca-Cola, zorla çalıştırmanın kendi davranış kurallarına aykırı olduğunu ve her bir kötü davranışın kökünün kazındığından emin olmak için tedarik zincirlerini denetlediklerini söyledi.
Apple on yıldan fazla bir süredir, kaç tedarikçisinin çalışanları makul olmayan uzun saatler çalışmaya ittiğini, kaç tane güvenlik olayı bulduğunu ve çocuk işçiliğini önlemeye karşı ne kadar başarılı olduğunu gösteren verileri içeren yıllık tedarikçi sorumluluğu raporları yayınlıyor.
Apple web sitesinde raporlar için “Tedarikçilerin işçileri için adil çalışma saatleri, güvenli bir çalışma sahası ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamalarını şart koşuyoruz. Bu korumalar, bir kişinin işi veya konumu ne olursa olsun tedarik zinciri boyunca geçerlidir.” dedi.
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