Huawei ambargoları Biden yönetiminde yeniden değerlendirilecek

Huawei, Trump yönetiminde ABD tarafından ticari kara listeye (US Entity List) alınmıştı. Bu durum, bildiğiniz üzere, Huawei’nin Google gibi ABD bazlı ürün ve servisleri kullanmasını yasaklamıştı. Görünen o ki, şirketi zora sokan bu ambargo Biden yönetiminde yeniden gözden geçirilecek. Ambargoların kaldırılması ihtimalini de içeren bu yeniden değerlendirmenin detayları haberimizde…

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Huawei ambargoları konusunda Biden’ın yeni ticaret bakanı adayından umut veren açıklama!

Gina Raimondo, yeni Biden yönetimin Ticaret Bakanı (Secretary of Commerce) adayı. Raimondo, dün ABD Senatosu’ndaki ticari komite önüne çıktı. Biden’ın ticaret bakanlığı adayı, komitede panelin sorularını yanıtladı ve önemli konulara açıklık getirdi. Bu konulardan biri ise Huawei ve diğer Çinli şirketlere uygulanan ticari ambargolardı. Raimondo, Senatör Ted Cruz’un Huawei’yi ticari kara listede tutup tutmayacağı sorusu nedeniyle gündeme gelen konuya açıklık getirdi. Çiçeği burnunda aday konuya kesin bir yanıt vermedi ama yine de umut veren açıklamalar yaptı. Raimondo şunları söyledi: “Konuyu ve konu hakkındaki politikayı yeniden inceleyeceğim ve kararı gözden geçireceğim”. Buna ek olarak, Raimondo konu hakkında eski bakana, endüstri liderlerine ve dost ülkelere danışacağını da ifade etti. Her ne kadar, bu açıklama umut verici olsa da henüz kesin bir kararın söz konusu olmadığını hatırlatmak isteriz…

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Ticaret bakanlığı adayı: “Ne olursa olsun ABD çıkarlarını koruyacağım”

Huawei hakkındaki umut veren açıklamayı yapmadan önce, Raimondo ABD telekomünikasyon güvenliği hakkında konuşmaktaydı. Aslında, bu önceki konuşma tek başına ele alınınca Huawei’ye uygulanan ambargolar açısından pek de iç açıcı değil. ABD’deki ağ güvenliğini korumak için gücü dahilindeki her yolu kullanacağını belirten Raimondo, “Çinli Şirketler” terimini özel olarak vurguladı. Buna ek olarak, Çinli Şirketlerin bugüne kadar pek de evrensel ticaret kullarına uygun davranmadığını söyledi. Raimondo, Çinli Şirketlerin bu konudaki tutumları değişmezse, daha sert önlemler almaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi. Özet olarak , Huawei amborgolarının akıbeti Trump dönemine göre daha umut verici gözükmekte. Ancak, henüz kesin bir kararın olmadığını da unutmamak lazım. Yani, köprünün altından akacak daha çok suların olduğu yadsınamaz bir gerçek…

Kaynak: Reuters, AndoridAuthority