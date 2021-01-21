Markalara Sorun
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Markalara Sorun serimize 2021 yılında da devam ediyoruz. Huawei ile başladığımız serimize Huawei Türkiye’nin HMS çalışmalarında en aktif rol oynayan kişisi Kaan Arlı konuk oldu. Kaan sizlerden gelen soruları cevaplıyor.
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MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Xiaomi yanıtladı! Markalara Sorun #4
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3
Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.
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Sorular ve zaman çizelgesi
01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan
05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray
08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat
10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz
10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik
12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken
13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp
15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer
16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol
17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler
18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir
20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay
21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı
22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray
25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa
27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar
29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Realme yanıtladı! Markalara Sorun #2
Markalara Sorun serimizin ikinci konuğu Realme oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Realme Türkiye ekibinden Merve Yeniev ve Doğuş Dedeoğlu‘nu konuk ettik.
Sorular ve zaman çizelgesi
00:32 Bu yıl içerisinde toplam kaç model Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz? – Ahmet Kuyrukçu
01:07 Xiaomi gibi bir rakiple nasıl rekabet edeceksiniz? Bir iletişim ve pazarlama planınız mevcut mu? – Tamer Cingöz
02:06 Uygun fiyatlı denebilecek 2 Bluetooth kulaklığı Türkiye’ye gelecek mi? Furkan Efe + X2 ve amiral gemisi telefon çok soran var
03:42 “0” farkla Google uygulamaları ister misiniz tarzı 3. sınıf pazarlama diliyle başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı? – Muhammet Tingiş
04:36 1- Instagram sayfasından attığımız mesajlara niye cevap verilmiyor
2- çektiğimiz Türk fotoğrafçıların fotoğrafları neden Instagram da yayınlanmıyor hep yabancılarin fotoğrafları yayınlanıyor.
3- niye tekel satıcı, biz satmak istiyoruz ürün vermiyorlar – Emin YIlmaz
07:18 Özellikle Google Türkiyede yasaklı iken nasıl oldu da 5i modelini google ile getirdiler bunun bilgisini versinler yeter – Burak Eren Gonuler
08:15 Sıla ile reklam gelecek mi? – Kaan
09:10 Kendi ürünleriniz niye diğer seçeneklere göre pahalı ya da yakın fiyatta (Redmi Note 7 veya 8 vs Realme C2,Realme XT vs Mi 9T gibi) realme için o fiyata rakipsiz demek gerekir ama maalesef diyemiyoruz bunu düzeltmek için yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı ? – Arda Buyuk Oz
10:48 Realme’nin en büyük rakibi Türkiye’de 2 yıldır çağrı merkezi kurmamışken Realme, ülkeye giriş yapar yapmaz çağrı merkezi kurdu. Yakın gelecekte firmanın öne çıkmasını sağlayacak başka hamleleri olacak mı? – M Gunhan 2
13:42 Xiaomi’nin TR’de verdiği garanti hizmetinden çoğu kullanıcı rahatsız. Cepport Evo farketmez. Her şeyi kullanıcı hatasına bağlayan veya kendileri yapsa bile arkasından cihazda başka sorunlar çıkan örnekler mevcut. Kendi firmaları bu konuda ne vaad ediyor ? Asıl anlatılması gereken nokta musteri deneyimi onlar için ne ifade ediyor ? Sorun yaşayan bir müşteriyi mutlu etmek için ne kadar ileri gidebilirler 🙂 (Sorunun realme kaynaklı olduğunu düşünelim) – Cem Ozen
15:18 Türkiye’nin çeşitli noktalarında Realme mağazalarını ve telefon dışındaki farklı ürünlerini görecek miyiz? – Oğuzhan Bayram
17:02 Belirli bir kitleye sahip olan YouTube kanallarına inceleme ürünü gönderiliyor. Bu güzel bir uygulama daima destekliyoruz bunu son kullanıcı olarak. Fakat markanız A kanalına ürünü gönderip üstü kapalı olarak “realme markasını pohpohlayın” gibi bir şey bekliyor mu? İnceleme videosunda ürünü beğenmeyen, veya çok eleştiren bir kanala size daha da ürün göndermeyiz diyecek misiniz? (bkz: samsung ve hwp) – Zevzek Adam
19:05 Kendileri hangi telefonu kullanıyor? Samimi cevap istiyoruz 🙂 – Yunus Emre’nin Babası Fatih
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MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
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