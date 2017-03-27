Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei son yıllarda sürekli gelişim kaydediyor ve bu gelişimin karşılığını alıyor gibi.

Huawei artık akıllı telefon denince akla gelen isimlerden birisi ve buraya çok kolay gelmedi. Eskiden Apple, Samsung, Sony, HTC ve LG gibi markaların domine ettiği pazarda Apple ve Samsung yerini korurken diğer donanım üreticileri zor günler geçiriyor. Bu zor günlerin nedenlerinden bir tanesi de Çin merkezli telefon üreticileri.

Sektör analizlerine göre bu sene Apple ve Samsung modellerinden sonra en çok satan amiral gemisinin P10 olması bekleniyor. Şirket geçen yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli P9 ve P9 Plus’ın satış rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre P9 ve P9 Plus dünya çapında 12 milyondan fazla satmayı başardı.

Şirketin kamera konusunda Leica ile yaptığı iş birliği sayesinde bu gelişme yaşandı. Her ne kadar Apple ve Samsung modellerinin yanında 12 milyon düşük bir satış adeti olsa da sektörün genelinde hiç de kötü bir miktar değil.