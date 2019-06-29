Huawei Mate 30 ve Mate X’in çıkış tarihi belli oldu

Huawei, geleceğini belirsizleştiren tüm sorunlarına rağmen hala daha iyi günler için çalışmaya ve ürün çıkarmaya devam ediyor. ABD’deki ticaret yasağına rağmen Huawei’nin, serbest bırakma programına devam edebilmesi bekleniyor. Şirketin, yasağı nasıl geçireceğini tam olarak bilinmiyor olsa da Çinli dev, hala Huawei Mate 30 serisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirket, yaklaşmakta olan amiral gemisi için 5G modelini de planlıyor.

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Mate 30 5G, Rusya‘daki 5G konferansında şirket yetkilileri tarafından paylaşılan bilgiye göre Aralık ayında gelecek. Bu zaman çizelgesi Rusya pazarı için olsa da Mate 30 ailesi için yaklaşık bir tarih tahmin etmek artık daha kolay.

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak Huawei, Mate 30 serisini dünya çapında 4G LTE versiyonunu Ekim ayında getireceği tahmin ediliyor. Tüm bu ihtimallerin tabi ki ABD yasağı durumunun kötüleşmemesi halinde olduğunu unutmamak gerekir

Huawei öte yandan katlanabilir akıllı telefonu, Mate X’in Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor. Bu tarihe kadar Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u piyasaya sürmüş olabilir. Huawei’nin Mate X’i çıkarmakta bu kadar beklemesinin sebebi, Galaxy Fold ile aynı talihsizlikleri yaşamayacağından emin olmak istemesinden kaynaklanıyor. Şirketin bu tercihi akıllıca bir seçim olarak görünüyor. Sorunları gözden geçirilmiş Galaxy Fold‘un piyasaya sürülmesinden sonra talebinin aynı olmayacağı tahmin ediliyor. Huawei, Mate X’i çıkardıktan sonra mükemmel olması ve sorun yaşamaması hem kendileri hem de kullanıcılar için önem arz ediyor.