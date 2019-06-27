Huawei, Android Q alacak modellerini çoğaltıyor

Huawei, ABD yasağıyla ilgili büyük sorunlarla uğraşırken, hali hazırda piyasadaki modelleri için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şirketin İspanya Twitter hesabından atılan bir tweet ile Android Q alacak cihazlar listelendi.
Yayımlanan listedeki birçok modeli daha önceden biliyor olsak da yeni modeller gözden kaçmadı. Bu listede dikkat çeken model olarak Mate 10 ailesinin Android Q güncellemesi alacak olması kullanıcılarını sevindirdi.
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Android Q güncellemesine dahil olan modeller ile birlikte liste şu şekilde;
Huawei P Serisi
- P30 Pro
- P30
- P30 Lite
- P20 Pro
- P20
- P Smart Z
- P Smart+ 2019
- P Smart 2019
Huawei Mate Serisi
- Mate 20 X (5G)
- Mate 20 X
- Mate 20 Pro
- Mate 20
- Mate 20 Lite
- Mate 10 Pro
- Mate 10
- PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
- PORSCHE DESIGN Mate 10
İspanyolca atılan tweet’te, “Kullanıcılarımız, taahhüdümüz sizlerle” yazıyor olması dikkatlerden kaçmadı. Huawei, bu mesaj ile geleceği belirsiz olsa bile müşterilerine olan desteğini hiçbir zaman bırakmayacağı açıkça dile getiriyor.
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