Huawei, Android Q alacak modellerini çoğaltıyor

Huawei, ABD yasağıyla ilgili büyük sorunlarla uğraşırken, hali hazırda piyasadaki modelleri için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şirketin İspanya Twitter hesabından atılan bir tweet ile Android Q alacak cihazlar listelendi.

Yayımlanan listedeki birçok modeli daha önceden biliyor olsak da yeni modeller gözden kaçmadı. Bu listede dikkat çeken model olarak Mate 10 ailesinin Android Q güncellemesi alacak olması kullanıcılarını sevindirdi.

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Android Q güncellemesine dahil olan modeller ile birlikte liste şu şekilde;

Huawei P Serisi

P30 Pro

P30

P30 Lite

P20 Pro

P20

P Smart Z

P Smart+ 2019

P Smart 2019

Huawei Mate Serisi

Mate 20 X (5G)

Mate 20 X

Mate 20 Pro

Mate 20

Mate 20 Lite

Mate 10 Pro

Mate 10

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

PORSCHE DESIGN Mate 10

İspanyolca atılan tweet’te, “Kullanıcılarımız, taahhüdümüz sizlerle” yazıyor olması dikkatlerden kaçmadı. Huawei, bu mesaj ile geleceği belirsiz olsa bile müşterilerine olan desteğini hiçbir zaman bırakmayacağı açıkça dile getiriyor.