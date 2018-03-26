HTC’nin 4. çeyrek sonuçları pek parlak değil

HTC, 2017’nin son çeyrek sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Sonuçların genel görünümü şu şekilde:

540 milyon dolar ile önceki çeyrekle aynı geliri elde eden şirket, %30 daha az kâr etti.

Faaliyet kârı %60.8 gerilerken 330 milyon dolar faaliyet zararı açıklandı.

Vergi sonrası net zarar ise 337 milyon dolar.

HTC, sonuçları pazar rekabetine bağladı

Sonuçları “pazar rekabeti, ürün çeşitliliği, fiyatlandırma ve stok amortismanına” bağladı. Şimdilik HTC’nin en parlayan noktası geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla tamamlanan ve 1.1 milyar dolarlık Google anlaşması. Bu anlaşma ile birlikte şirketn donanım bölümü Google çatısı altına girmişti.

Bakalım önümüzdeki aylarda HTC bu kötü gidişatı tersine çevilerebilecek mi.