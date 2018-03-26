HTC U12 Life, çentik ile gelebilir

HTC U12 Life modeliyle alakalı yeni bilgiler, sızıntıları ile ünlü Evan Blass‘tan geldi. Söylentiye göre U serisinin yeni modeli olacak U12 Life, son zamanların trendi çentik tasarımıyla gelecek.

HTC U12 de çentikli mi olacak?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Desire 12 serisi akıllı telefonlar, bildiğiniz gibi daha önceki modellerde gördüğümüz tasarım anlayışını yansıtıyor ancak daha başarılı bir ekran kasa oranıyla geliyordu. Yine de çentikli bir tasarım görmedik.

If you thought that HTC was sidestepping the notch trend…think again. Apparently midrange U12 Life gets its notch on. — Evan Blass (@evleaks) 26 Mart 2018

Evan Blass’in yukarıda gördüğünüz tweetinde söylediği bilgilere göre HTC U12 Life da çentikli ekran ile gelecek. Bugüne kadar iPhone X‘dan sonra Huawei P20, Zenfone 5Z ve birçok Çinli üreticiden çentik tasarımlı akıllı telefon görmüştük. Ayrıca yakın zamanda tanıtılacak LG G7’nin de böyle olması bekleniyor.