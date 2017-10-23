HTC U11 Plus, 2 Kasım Tarihindeki Etkinlikte Tanıtılmayabilir

Bir süredir HTC’nin yeni amiral gemisi modelini önümüzdeki ay başında tanıtacağı söyleniyordu ancak bu telefon U11 Plus olmayabilir.

HTC bunun yerine 2 Kasım’da Taipei’de düzenleyeceği etkinlikte Android One modeli HTC U11 Life’ı tanıtabilir. İnternete sızdırdığı bilgilerle adını duyuran Evan Blass kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirketin 2 Kasım’da düzenleyecek olduğu etkinlikte sadece Android One modelini tanıtacağını duyurdu.

U11 Plus’ın ise ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Çerçevesiz ekranı ve üst düzey donanımı ile U11 Plus’ın piyasadaki diğer amiral gemisi modelleriyle nasıl rekabet edeceği merak ediliyor. Şirketin yeni modeli ile Samsung, Apple ya da Huawei gibi büyük üreticilerin karşısında eski konumuna dönüp dönemeyeceği merak konusu.