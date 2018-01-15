Karşınızda HTC’nin Yeni Gözdesi: U11 EYEs

2018’in ilk hamlesi HTC tarafından geldi. Harmony kod adlı, U11 EYEs model adını taşıyan telefon, şık tasarımı ve çift ön kamerası ile dikkat çekiyor.

HTC’nin bugün tanıtacağı, ama resmi sitesinden tüm detaylarını ve fotoğraflarını açık eden U11 EYEs, şık ve üstün özelliklere sahip orta seviye telefon olarak karşımıza çıktı. Tasarım detaylarını U11’den alan, ancak parmak izini arkaya atarak ekranı genişletilmiş, çift ön kameraya sahip bir model olarak gelen HTC U11 EYEs, gerçekten şık görünen bir telefon.

Hemen teknik özelliklerine geçmek gerekirse 6 inç Super LCD 3 tabanlı Full HD+ (2160 x 1080 p) ekran ile karşımıza çıkan U11 EYEs, kalbinde Qualcomm Snapdragon 652, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile geliyor. 2 TB’a kadar microSD desteği sunan cihaz, USB Tip-C standardını destekliyor olsa da 2.0 üzerinden aktarım yapıyor olacak. Ayrıca Edge Sense arayüzüne sahip Android 7.0 Nougat sürümü ile kutudan çıkacak cihaz, IP67 sertifikası, 3930 mAh batarya, HTC USonic destekli Hi-Fi ses ve kulaklık desteği gibi ekstralar ile geliyor.

185 gram ağırlığında ve 8.5 mm inceliğindeki HTC U11 EYEs, 3.299 yuan, yani 500 dolar fiyatlandırmaya sahip olacak. İlk aşamada Çin ve Tayvan bölgesinde satışa çıkacak.