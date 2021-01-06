Akıllı Telefonlar
HTC Desire 21 Pro 5G ilginç tasarımıyla sızdırıldı!
HTC, geçtiğimiz sene yurt dışında iki farklı telefon tanıtmıştı. Şirket, ülkemizde ise son günlerde Hepsiburada üzerinden resmi garantili şekilde satışa çıkan HTC Desire 20 Pro modeliyle dikkat çekti. Bugünün sızıntılarına konu olan model ise HTC’nin daha hareketli bir sene geçireceğine işaret ediyor olabilir. İsminin HTC Desire 21 Pro 5G olacağı düşünülen telefon ilginç tasarımıyla öne çıkıyor.
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HTC Desire 21 Pro 5G, namıdiğer 2AQAG100!
Sızıntıların orijinal kaynağı kaldırılmış olsa da görüntüler hâlâ SlashLeaks üzerinde yer alıyor. 2AQAG100 model numarasıyla sızdırılan telefon kutudan Android 10 çalışır şekilde çıkıyor. Telefonun ön tarafı olağan dışı herhangi bir durum barındırmazken günümüze göre biraz kalın olan çerçeveler ve ortada yer alan kamera bölmesi yer alan detaylar. Ayrıca ekranın çevresinde yer alan parlamalardan yola çıkarak bazı kullanıcılar bu ekranın IPS LCD bir panele sahip olacağını düşünüyor.
Tasarımın ilginçliğine yer açan arka tarafta ise karbon-fiber bir yapıya benzeyen yeşil renk bizi karşılıyor. Telefona değişik bir hava katan bu tasarımın sol üst köşesinde ise dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kasasında bir parmak izi sensörü yer almaması ve LCD panel ile ekran altına parmak izi konamayacağı gerçeği bizi kilit ekranına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olasılığına doğru itiyor.
Ancak bu sızıntı HTC Desire 21 Pro 5G hakkında ortaya çıkan ilk haber. Bu sebeple telefon hakkında daha detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak haberler gelmeye devam ettikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Tüm iPhone 13 serisi LiDAR ile gelebilir!
Kaynaklardan alıntılanan tedarik zinciri raporlarına göre, Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor.
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LiDAR nerelerde işimize yarıyor?
LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensördür. İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da karşımıza çıktı ve sonrasında iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max’e de getirildi. Bu teknoloji, gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimlerine ve bir kişinin boyunu anında ölçebilme yeteneği gibi benzersiz yeteneklere izin veriyor.
Hatta LiDAR’ın, bir AR kulaklığı veya akıllı gözlük olan Apple Glass’a dahil edilmesi önerisi bile konuşuluyor. Bu sayede teknolojinin AR amaçları için derinlemesine harita oluşturmaya yardımcı olmaktan öteye geçmesi planlanıyor.
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Apple genellikle yeni sunduğu üstün bir teknolojiyi tüm cihazlarına getirmeden önce ilk olarak üst seviye cihazlarında kullanıcıya sunuyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl OLED ekran kullanan cihazlar iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile sınırlıydı ve standart iPhone 11 bir LCD ekran ile gelmişti. Bu yıl ise şirket yeni çıkardığı iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekranları kullandı.
Apple’ın, 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13, 6.1 inç Pro ve 6,7 inç Pro Max dahil olmak üzere dört modeli içermesi beklenen iPhone 13 serisinin geleneksel Eylül lansmanında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS diğer Çinli üreticiler tarafından kullanılabilir
HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen Android’e rakip bir işletim sistemi. Gelen haberlere göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, Google servislerine erişimlerinin engellenmesi durumunda, bu işletim sistemini telefonlarında kullanabilecek.
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Huawei, son yılların yükselen teknoloji şirketlerinden biriydi. Çinli şirket özellikle P ve Mate serisi akıllı telefonlarıyla ve teknoloji altyapılarıyla Dünya çapında bir başarı ve büyüme gerçekleştirmişti. Daha sonra Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından casuslukla suçlanmış, bu durumun bir sonucu olarak da ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmıştı. Ambargo sonrası Google servislerine de erişmesi yasaklanan Çinli teknoloji devi, çareyi kendi işletim sistemini geliştirmekte . HMS servisleri ve App Gallery isimli kendi uygulama mağazasını da geliştiren Çinli şirket, bir yandan açık kaynaklı Android üzerine bu sistemleri geliştirmeye devam ederken, bir yandan da HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştirmekte. Son gelen açıklamalara göre diğer Çinli akıllı telefon üreticileri, eğer Google servislerine erişimleri engellenirse bu işletim sistemini kullanabilecek.
HarmonyOS başka üreticiler tarafından da kullanılabilir
Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinden herhangi biri Google servislerine erişim sorunu yaşarsa, HMS sistemlerine ve HarmonyOS’a erişim sağlayabilecek. Kaynağa göre HarmonyOS’un başka çipsetlerde çalışması için öncelikle kaynak kernel kodunun baştan yazılması gerekiyor. Şirket, henüz bu konuda bir adım atmamış olsa da yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalar yapacak gibi görünüyor. Eğer durum böyle olursa, Huawei hem akıllı telefonlarıyla hem de servisleriyle Google ile doğrudan rekabet halinde olacak.
HMS gelişmeye devam ediyor
Ambargo sonrasında pes etmeyen Huawei, kendi uygulama marketini ve kendi HMS servislerini geliştirmeye yöneldi. Bu konuda çalışmalar da tam gaz devam ediyor. Hali hazırda oldukça büyük bir markete sahip olan şirket, hem uygulama sayısını arttırmak hem de bu uygulamaların servisleriyle sorunsuz çalışması için yoğun bir çaba gösteriyor. Huawei, aynı zamanda App Gallery için geliştirilen uygulamaların ve HMS servislerinin çok kolay bir şekilde HarmonyOS ile uyumlu hale getirilebildiğini belirtti. Şirket çok yakın zaman içinde tüm Huawei cihazların, bu işletim sistemine geçebileceğini de belirtti.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G ile birlikte tanıtıldı!
Xiaomi‘nin büyüyen Mi 10 serisinin en son üyesi Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 750G yonga seti ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. Tanıtılan cihaz, Redmi Note 9 Pro 5G‘nin tasarımına ve bazı teknik özelliklerine sahip olacak. Yine Xiaomi tarafından üretilen Redmi serisinin aksine telefon, Hindistan’da üretilecek.
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Xiaomi Mi 10i, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi 10i, 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü uyarlanabilir 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile geliyor. Değişken ekran tazeleme hızı, videolarda 30 fps, oyunlarda 120 fps ve günlük kullanımda değişken hızlar sunuyor. Ayrıca ekran, HDR10+ uyumlu ve Widevine L1 sertifikasına sahip. Telefon, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Mi 10i, 5G destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alıyor.
Mi 10i, arka tarafta Samsung‘un 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HM2 sensörü ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Telefon, 33W hızlı şarj destekli 4.820 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Bunların haricinde cihazda stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Mi 10i, Pacific Sunrise, Midnight Black ve Atlantic Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihaz, 6/64 GB için INR 20,999 ($287), 6/128 GB için ise INR 21,999 ($300) fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun tepe model olan yüksek RAM kapasiteli 8/128 GB modeli ise INR 23,999($328) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın ön siparişleri 7 Ocak, asıl satışları ise 8 Ocak tarihinde başlayacak.
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