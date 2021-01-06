HTC Desire 21 Pro 5G ilginç tasarımıyla sızdırıldı!

HTC, geçtiğimiz sene yurt dışında iki farklı telefon tanıtmıştı. Şirket, ülkemizde ise son günlerde Hepsiburada üzerinden resmi garantili şekilde satışa çıkan HTC Desire 20 Pro modeliyle dikkat çekti. Bugünün sızıntılarına konu olan model ise HTC’nin daha hareketli bir sene geçireceğine işaret ediyor olabilir. İsminin HTC Desire 21 Pro 5G olacağı düşünülen telefon ilginç tasarımıyla öne çıkıyor.

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HTC Desire 21 Pro 5G, namıdiğer 2AQAG100!

Sızıntıların orijinal kaynağı kaldırılmış olsa da görüntüler hâlâ SlashLeaks üzerinde yer alıyor. 2AQAG100 model numarasıyla sızdırılan telefon kutudan Android 10 çalışır şekilde çıkıyor. Telefonun ön tarafı olağan dışı herhangi bir durum barındırmazken günümüze göre biraz kalın olan çerçeveler ve ortada yer alan kamera bölmesi yer alan detaylar. Ayrıca ekranın çevresinde yer alan parlamalardan yola çıkarak bazı kullanıcılar bu ekranın IPS LCD bir panele sahip olacağını düşünüyor.

Tasarımın ilginçliğine yer açan arka tarafta ise karbon-fiber bir yapıya benzeyen yeşil renk bizi karşılıyor. Telefona değişik bir hava katan bu tasarımın sol üst köşesinde ise dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kasasında bir parmak izi sensörü yer almaması ve LCD panel ile ekran altına parmak izi konamayacağı gerçeği bizi kilit ekranına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olasılığına doğru itiyor.

Ancak bu sızıntı HTC Desire 21 Pro 5G hakkında ortaya çıkan ilk haber. Bu sebeple telefon hakkında daha detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak haberler gelmeye devam ettikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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