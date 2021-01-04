HTC Desire 20 Pro modeli Türkiye’de satışa çıktı

Android kullanıcılarının favorilerinden biri olan Nova Launcher, yeni bir güncelleme alıyor. Adeta baştan yazılan uygulama, versiyon 7 ile yeni özellikler kazanıyor.

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Nova Launcher, Google Play Store’daki en popüler uygulamalardan biri. Üçüncü parti bir başlatıcı olarak işlev gören uygulama, yeni kazandığı özellikler ve sürekli güncellemeler ile popülerliğini korumaya başarmıştı. Ancak, uygulamanın oldukça önemli bir dezavantajı bulunuyor. Uygulama hala Android Open Source (AOS), projesindeki açık-kaynak Launcher 2’yi temel olarak kullanıyor. Android 7.1 Nougat ile gelen değişimle birlikte, Launcher 2 ortadan kaldırılarak yerine Launcher 3 yayınlandı. Ancak Nova’nın kodu büyük oranda Launcher 2’den çevrildiği için, uygulamanın geliştirilmesi ve yeni özellikler kazanması oldukça zorlaştı. Bu sorunu çözmek isteyen geliştiriciler, yeni bir güncellemeyle problemi ortadan kaldırıyor. Güncelleme, uygulamaya yeni özellikler ve animasyonlar kazandırıyor.

Nova Launcher güncellemesi

Nova Launcher versiyon 7, halihazırda beta testine katılmak isteyen kullanıcılar için ulaşılabilir durumda. Betaya uygulamanın Discord kanalından ulaşılabilir durumda. Nova’nın son versiyonu, Launcher 3 baz alınarak yeniden yazılmış durumda. Bu uygulamanın neredeyse tüm animasyonlarının ve tasarımının değiştiği anlamına geliyor. Yeni uygulama çekmecesi animasyonu ve yeni özelleştirme seçenekleri de eklenen özellikler arasında. Yan uygulama çekmecesi ve kart arka planı gibi özellikler ise kaldırılmış durumda. Uygulamanın aldığı temel değişimlerin çoğu, kozmetik anlamda yapılan geliştirmeler. Uygulama çeşitli hata düzeltmeleri ve optimizasyon gelişmeleri de kazanmış durumda.

Versiyon 7 ile gelen özellikler

Yeniden yazılan Nova Launcher versiyon 7 ile gelen özellikler ise şöyle;

Radyal klasör simgeleri düzeni

Dikey klasör sayfaları

Uygulama çekmecesinde arama ve sekme çubuğu

Daha fazla Nova arama penceresi ve çubuğu seçeneği

APK kaydetmek için açılan pencere menüsü

uygulama simgelerini aşağı kaydırma