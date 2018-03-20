HTC Desire 12 ve 12+ tanıtıldı: Çift kamera ve çerçevesiz tasarım!

HTC Desire 12 ve 12+ modelleri sessiz sedasız duyuruldu. Her iki telefonda orta segmentte yer alırken, bugüne kadar HTC’den pek görmediğimiz yeniliklerle karşı karşıyayız.

HTC Desire 12 ve 12+ özellikleri

Baz model 5.5 inç ekran boyutu kullanırken, Plus modelde 6 inç boyutlu bir ekran var. Her iki cihazda 18:9 görüntü oranı ve 720 x 1440 HD+ çözünürlük kullanıyor. Genel tasarım hatları HTC U11‘e benziyor ancak ekran kasa oranı ciddi şekilde arttırılmış ve arkada yer alan parmak izi sensörüyle çift kamera bir farklılık olarak göze çarpıyor.

Desire 12 modelinde MediaTek 6739 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama birimi yer alıyor. Ancak bölgelere göre bazı yerlerde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip modeller de satılacak. Öte yandan Desire 12+ ise Snapdragon 450 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Her iki modelde de 2 TB‘a kadar microSD kart desteği yer alıyor.

HTC Desire 12 modelinde 13 MP‘lik tek bir kamera yer alıyor. Ancak Desire 12+ modelindeyse 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Çift arka kamera, tahmin edebileceğiniz gibi bokeh efekti veya Portre modu olarak nitelendirilen özellik için çalışıyor. Ön kamerada da farklılıklar var. Baz modelde 720p video desteği sunan ve yüz tanıma özelliğiyle gelen 5 MP ön kamera, Plus modelde ise Full HD çekim yapabilen, HDR destekli 8 MP‘lik bir selfie kamerası var.

Cihazların henüz fiyatları belli değilken, tahmini satış tarihi Nisan veya Mayıs.