HTC, Yeni Akıllı Telefonunun Çıkış Tarihini Resmen Açıkladı

HTC, Yeni Akıllı Telefonunun Çıkış Tarihini Resmen Açıkladı

20 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Günlerdir süren sızıntı haberlerinin ardından Tayvan merkezli HTC yeni U serisi akıllı telefon modelini tanıtacağı tarihi duyurdu.

HTC bugün resmi Twitter hesabından yayınladığı bir gösel ile U ailesinden yeni bir telefon tanıtacağını duyurdu. Ancak şirket bu modelin U Plus olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Şirket ayrıca tweetinde BrilliantU etiketini kullandı.

Tanıtılacak olan cihazın U11 Plus olması bekleniyor. Cihazın 6 inç POLED ekrana ve 18:9 ekran oaranına sahip olacağı dedikodular arasında geziyor. U11 Plusta ayrıca 4000 mAh batarya ve stereo hoparlör, Snapdragon 835 işlemci, 4 ya da 6 GB RAM seçeneği 12 MP arka ve 8 MP ön kamera olması bekleniyor.

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