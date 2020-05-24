HTC, 2 yıl aradan sonra yeni amiral gemisi modeli ile dönebilir

Tayvanlı üretici HTC, geçtiğimiz yıllarda çok da iyi bir durumda değildi. Yeni fikirler üretmek konusunda kısır bir döngü içine giren firma, aynı zamanda çok miktarda para da kaybederek fazlaca zarar etti. Birkaç hafta önce Nisan ayı finansal verilerini yayınlayan şirket, üzücü bir şekilde, bu kötü gidişata yine “dur” diyebilmeyi başaramadı. Hatta birçoklarına göre, HTC tarafında yaşanan kötü gidişat, bir süre daha devam edecek. Bu durumu tersine çevirebilmek için ise gözler HTC tarafından tanıtılacak yeni bir amiral gemisi modelinde.

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HTC tarafında, heyecan yaratacak yeni bir amiral gemisi modeli zaruri olarak görülüyor

Bütün bu kötü gidişata rağmen, teslim olmayıp; pazardaki konumunu tekrardan kazanmak isteyen HTC, dedikodulara göre yeni bir amiral gemisi modeli ile bu kötü gidişata dur demeye çalışacak. Enerjisini büyük anlamda sanal gerçeklik ürünlerine harcayan HTC, akıllı telefon sektöründeki gelişimini de hızlandırmak ve eski günlerine dönmek istiyor. Bazı kaynaklara göre ise, HTC ilk 5G telefonunu 2020 yılı Temmuz ayı içinde tanıtacak. Eğer dedikodular gerçekleşir ise; HTC 2 yıl aradan sonra yeniden amiral gemisi bir cihazı satışa sunmuş olacak. Piyasaya sürülmesi muhtemel cihazın ise, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulup; müşterilerin cihaza olan talebi netleştikten sonra diğer pazarlara giriş yapması bekleniyor.

Bu cihaz ile ilgili dedikodular dışında başka bir bilgimiz olmasa da; cihazın Qualcomm’un Snapdragon 865 5G işlemcisi ile piyasaya çıkacak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemel HTC amiral gemisinden diğer beklentiler ise, cihazın aşırı ince çerçevelere ve şık bir tasarıma sahip olması; çentiksiz bir tam ekran deneyimi sunabilmesi yönünde. Bu yüzden ön tarafta delikli bir kamera veya pop-up kamera mekanizması bekleniyor.

Siz HTC’nin olası amiral gemisi cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce HTC’nin pazardaki yerini geri alabilmesi için bu cihaz ne gibi yeniliklere ve özelliklere sahip olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!