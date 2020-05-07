Haber
HTC mali açıdan düşüşünü bir türlü durduramıyor!
Uzun yıllardır mali sorunlarla boğuşan ve bir türlü toparlanamayan HTC, Nisan ayı mali sonuçlarını açıkladı. Görünüşe göre Tayvanlı markanın önlenemez düşüşü bütün hızıyla devam ediyor.
İlginizi çekebilir: LG Velvet, tartışma yaratan fiyatıyla duyuruldu!
HTC, Nisan ayında gelirlerinin tam olarak yarısını kaybetti!
Akıllı telefon satışlarında büyük bir gerileme yaşayan HTC, bir süre önce odak noktasını VR teknolojilerine yönelik Vive markasına çevirmişti. Ancak markanın mobil pazarda adeta yokları oynaması, zaten çok düşük olarak gelir seviyesini iyice aşağı çekmiş gibi görünüyor. Nisan ayında sadece 10 milyon dolar gelir elde edebilen marka, 2019’un aynı dönemine göre tam olarak yarı yarıya kayıp yaşadı. Mart ayına göre yaşanan gelir kaybı da yüzde 30’un biraz daha üzerinde gerçekleşti.
HTC’nin geçtiğimiz ay en büyük gelir kalemi ise sanal gerçeklik bölümünden geldi. Suudi Arabistan’ın ilk VR tema parkı Xtra Life’ın cihaz tedarikçisi olan HTC, Vive ürünleri sayesinde önemli bir gelir elde etti. Gittikçe küçülen akıllı telefon birimi ise toplam satışları hiç etkilememiş gibi görünüyor. Zira markanın 2020’de duyurduğu tek akıllı telefon, yalnızca Hindistan pazarında satışa sunulan Wildfire R70 adlı giriş seviyesi bir model oldu.
Bundan yaklaşık 10 yıl önce Android pazarının en çok satan üreticileri arasındaki HTC’nin içinde bulunduğu durum bir hayli üzücü. Marka her ne kadar akıllı telefon pazarında devam etmek istese de, uzun süredir küresel pazarda yeni model duyurmaması kaygıları artırıyor.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, tartışma yaratan fiyatıyla duyuruldu!
LG, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurdu. Orta-üst seviyede yeni bir temsilci olacak LG Velvet, henüz satışa çıkmadan sınıfına göre yüksek fiyatı ile oldukça konuşuldu!
İlginizi çekebilir: Huawei Y5p, teknik özellikleriyle duyuruldu!
LG Velvet tanıtıldı: Premium tasarım, kalem ve 5G bağlantı desteği!
Tasarımı ve özellikleri kısa süre önce netleşen LG Velvet, markanın düşüşe geçen mobil bölümünü yeniden hareketlendirmek istiyor. Markanın ilk kez kullandığı 3D Arc Design adlı yeni tasarım felsefesini benimseyen telefon, pek çok noktasında yağmur damlasından ilham alıyor. Ayrıca güçlendirilmiş metal gövde ve cam arka yüzey de telefona üst seviye bir hava katıyor.
LG Velvet, teknik özellikleri ile orta-üst seviye cihazlar arasında önemli bir beklenti yaratıyor. 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde P-OLED bir ekrana sahip olan telefon, WACOM uyumlu akıllı kalemler ile uyumluluk sunuyor. Qualcomm Snapdragon 765 işlemcinin destek verdiği Velvet, yeni nesil işlemcisi sayesinde dahili 5G modem desteğine de kavuşuyor. Bunun yanı sıra cihazda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama şeklinde tek bir versiyon bulunuyor.
Kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu benimseyen LG Velvet, 48+8+5 megapiksellik bir kurulum ile geliyor. Kamera detayları hakkında pek bir bilgi verilmezken, yardımcı kameralarda ultra geniş açı ve derinlik sensörlerinin bulunduğu belirtildi. Ekrandaki küçültülmüş damla çentik alanında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya yer verilmiş.
4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 27W kablolu ve 10W kablosuz hızlı şarj ile donatılıyor. Android 10 işletim sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikaları ise cihazın diğer teknik detaylarını oluşturuyor. İlk olarak 15 Mayıs tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak telefonun 735 dolarlık fiyatının bulunduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y5p, teknik özellikleriyle duyuruldu!
Geçtiğimiz gün Romanya‘da gerçekleşen lansmanda Huawei, yeni orta segment tabletini, Huawei Y5p ve Huawei Y6p akıllı telefonlarını duyurdu. Bu cihazların sızıntıları önceden ortaya çıkmıştı fakat bu sefer resmi ağızdan duyurulmuş oldu.
İlginizi çekebilir: Huawei MatePad T8 tanıtıldı!
Huawei Y5p hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Y5p, Huawei‘nin en yeni giriş seviye telefonlarından biri olarak karşımıza çıktı. Cihaz, alt ve üst tarafta eskiden telefonlarda gördüğümüz klasik çerçeveler ile gelecek. Telefonun ekranı, 5.45 inçlik 18:9 en boy oranına sahip TFT LCD ekran olacak. Arka tarafta 8 MP çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca arkada bir de LED flaş mevcut. Ön taraftaki kameraya geldiğimizde ise 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram değerine sahip selfie kamerası bulunmakta.
Huawei Y5p, işlemci olarak Y6p‘nin de kullandığı Helio P22 yonga setini kullanıyor. Telefonun 2 GB RAM miktarı ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte.
Y5p, batarya tarafında 3.020 mAh değerinde bir pil kullanıyor. Tıpkı Y6p‘deki gibi bu cihazda da pili şarj etmek için microUSB bağlantı noktası tercih edilmiş. Telefonun yazılımsal özelliklerine baktığımızda Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceğini biliyoruz. Ancak bu telefonda Google Hizmetleri(GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi hizmet servisi olan HMS kullanılıyor.
Y5p, siyah, mavi ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz bugün 125€ fiyat etiketiyle ön sipariş aşamasına geçiyor. Ön sipariş ile yapılan alımlarda 40€ değerinde indirim yapılacak.
Haber
PUBG Mobile 0.18.0 güncellemesi ile Miramar haritası yenilendi
PUBG Mobile, Miramar haritasını yenileyen 0.18.0 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde sorunlar giderildi ve gelen yenlikler oyuncuları oldukça mutlu etti.
İlginizi çekebilir: EA, 11 Haziran tarihinde online etkinlik düzenleyecek!
PUBG Mobile’ın yeni güncellemesi 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler beraberinde geldi. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. 0.18.0 güncellemesi, hem Android hem de iOS platformundan kullanıma sunuldu.
Söz konusu güncelleme için kullanıcılar, iOS tarafında 2,2 GB, Android tarafında ise 1,97 GB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Güncelleme ile gelen hile koruma sistemi sayesinde artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.
Tencent ekibinin “Mad Miramar” olarak adlandırdığı güncellemede yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineleri ekliyor. Bu otomatlar sayesinde oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler. Ayrıca tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.
PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler
- Miramar Güncellemesi: Kum Fırtınası Alarmı (Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.)
- 7x Dürbünlü Win94
- Yan Nişangâh
- Yeni Klasik Mod İçeriği: Sanhok’ta Orman Macerası (Yakında)
- Yeni Silah: P90 (Arenada)
- Sezon Royale Pass: Oyun Alanı (13 Mayıs’ta)
- Evo Alanı – Bluehole Modu (Yakında)
- Yeni Güvenlik Önlemi: Hileci Öldürmelerine Karşı Puan Koruması