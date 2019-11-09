House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!

2004 – 2012 yılları arasında yayınlanan ve yayın döneminde reyting rekorları kıran NBC Universal dizisi House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor. İki Altın Küre ödülü alan popüler dizinin ülkemize uyarlanmış versiyonu olan Hekimoğlu’nun ilk tanıtımı yayınlandı.

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House M.D. uyarlaması Hekimoğlu, ilk tanıtımıyla ilgi topladı!

Aralıksız olarak 8 sezon boyunca ekranlarda yer alan House M.D.’nin tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Kural tanımayan doktor Gregory House ve ekibinin başından geçen olayları anlatan dizi, şimdi Hekimoğlu adıyla ülkemize uyarlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Ateş Hekimoğlu (Dr. House) karakterini başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandıracak. Dev oyuncu kadrosunda Okan Yalabık (James Wilson), Ebru Özkan (Lisa Cuddy), Kaan Yıldırım (Eric Foreman), Aytaç Şaşmaz (Robert Chase) ve Damla Colbay (Allice Cameron) gibi isimler de yer alıyor.

Karga Seven Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt gerçekleştirirken, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor. Yakında Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin konusu ve sosyal medyada oldukça ilgi toplayan ilk tanıtımı ise şöyle;

“Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.”