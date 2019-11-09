Sizden Gelenler
Kızlar nasıl erkeklerden hoşlanır? Sizden Gelenler #49
Sizden Gelenler #49 videomuzda, her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
Sizden Gelenler #49 – Zaman Çizgelgesi
0:33 Askerlik nasıldı Kerem? Atış talimi nasıldı? Bir kısa özet geç, biz de yaptık bakalım benziyor mu?
Askerlik nasıl geçti? Kenginar’ın gözünden askerlik nedir, nasıl bir şeydir? Çok kısa dinleyelim
Askerlik incelemesi gelecek mi?
Askerde en çok hangi teknolojik aletin yokluğunu çektin?
7:27 11.11 günleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarihlerde ürün almak mantıklı mı?
9:44 Sizce kızlar nasıl erkeklerden hoşlanıyor, Güzin ablası var mı ekibin?
13:57 Ekipçe beraber oynadığınız bir online oyun var mı? Varsa katılabiliyor muyuz?
15:10 İphone 11 sizce fiyatının karşılığını veriyor mu Android telefonların satışı kesti mi?
17:05 Custom romlar hakkında ne düşünüyorsunuz (xiaomi kullanıyorum ve Miroom üzerindeyim globalden daha iyi bir deneyim sunuyor) güvenlik açıkları, bilgi çalınma gibi sorunları olur mu yahut rom ekibi böyle bir şey yapmak istese yapabilirler mi?
Lenovo k6 note kullanıyorum şu anda custom rom atmamı önerir misin, şu an stabil çalışmıyor gibi geliyor.
19:54 İlk soru Xioami cc9 pro ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak fiyat aralığı ne olur? İkincisi benim telefonda en önemlisi kamera sonra tasarım sizce bu dalda en iyi telefon ne? Telefonumu değiştireceğim.
24:24 Bulut depolama sistemlerinde sizce F/P şirket hangisi tavsiyeniz var mıdır?
25:59 General mobile Vestel gibi yerli firmalarımız neden amiral gemisi üretmiyorlar
27:21 Samsung’un diğer telefon üreticileriyle yaptığı ortaklıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Xiaomi için ürettiği kamera sensörü ve bu sıralarda konuşulan Vivo için işlemci üreteceği haberleri hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.
29:26 General Mobile çok sessiz piyasadan çekiliyor mu acaba? Bir sürü Çinli marka hatta Türk markası casper yeni ürün çıkardı, General Mobile’den ses yok yeni urun çıkarmayacak galiba.
Sizden Gelenler
Netflix dizilerinin hepsine mi sansür geldi? – Sizden Gelenler #48
Sizden Gelenler #48 bölümümüz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları cevaplandırdığımız Sizden Gelenler serimize devam ediyoruz.
Osman ve Aydoğan’ın soruları cevaplandırdığı bölümümüzün zaman kodlarını içeren indeksini ise Can Kahya hazırlıyor.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler #48 Soruları
0:43 Ofisteki herkese selamlar, megapiksel savaşlarında a70s redmi note 8 Pro 64MP kullanırken mi note 10 108MP gibi devasa rakamlara çıktı. MP savaşının sonu nereye varacak bir de arkadaki kamera sayısı 5ten(Ana kamera/ultra geniş açı/telephoto/derinlik/makro fazla olabilir mi?
5:08 Oneplus Türkiye pazarına girse tutar mı?
8:09 Konsol mu pc mi ?
10:28 Netflix dizilerinin hepsine sansür mü geldi? Mesela Sex education nasıl oldu?
12:03 Kerem askerden döndü mü? Akıllı telefon kullanmadan geçen 3 hafta hakkında ne düşünüyor?
14:02 Xiaomi mi 9t MIUI 11 ne zaman gelir?
15:21 Yazılım konusunda ki düşünceleriniz nelerdir? Yazılım için eğitim Türkiye’de mi alınmalı yurt dışında mı?
18:04 LG g8s’i inceleyecek misiniz?
18:36 Laptop işlemcisi olarak amd ile inteli kıyaslarsanız?
21:10 Günümüzde f/p cihazı diye aldığımız telefonların çoğunun ekran fiyatı aliexpress de bile 1000₺ nin üstünde. Ör: yılın f/p telefonu MI9T ülkemizde 2800₺, aliexpressde bile ekranı 800₺, ülkemizde işçilikle 1500₺ olur, bu cihazlar hala mantıklı mı?
23:28 Merhaba,Iphone’ların Android telefonlardan daha uzun ömürlü olmasının sebebi nedir? Buna ek olarak ıphone da 1GB RAM nasıl oluyor da Android’in 4GB RAM ine kafa tutabiliyor
Sizden Gelenler
Bu hayattaki olmazsa olmaz değerimiz nedir? – Sizden Gelenler #47
Sizden Gelenler #47 bölümümüz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları cevaplandırdığımız Sizden Gelenler serimize devam ediyoruz.
Diğer tüm Sizden Gelenler serimize ulaşmak için tıklayın.
Yıldıray ve Aydoğan’ın soruları cevaplandırdığı bölümümüzün zaman kodlarını içeren indeksini ise Can Kahya hazırlıyor.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler
Sıradaki takipçi buluşması ne zaman? – Sizden Gelenler #46
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
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Sizden Gelenler serimizde soruların indeksleyen Can Kahya’ya teşekkürlerimizle…
Sizden Gelenler #46 soruları
0:44 Kullanıcılarla ne zaman bir araya geleceksiniz tekrar? Bir mekânda veya alanda? Eğer kafe açarsanız oraya da geliriz
1:40 Xiaomi Redmi Note 8 Pro serisinin işlemcisi bilindik bir işlemci değil. Kullanıcı yorumu ve uzun kullanım gerektirip yorum yapılabilecek bir şey. Sizce alıcıyı uzun kullanımda üzer mi?
Xiaomi redmi note 8 Pro fiyatı beklediğinizin üzerinde çıktı mi altında mı çıktı?
3:47 İngilizce yayın yaptığınız bir kanal açmayı düşünüyor musunuz?
4:54 Çıkmasını çok beklediğiniz çok merak ettiğiniz ancak çıktıktan sonra hayal kırıklığına uğradığınız teknolojik ürün var mı?
6:39 Oppo’nun derdi nedir? Neden kendini Çin’in Apple’ı zannediyor? Önceki modellerde yaptığı hatalı özellik/fiyat ayarlamasından akıllanmamış hala sd730 lu cihaz çıkartıp 5600 TL den piyasaya sürüyor, TR ofisinde çalışan bir kişi bile demiyor mu “aga siz napıyorsunuz biz böyle batarız”?
11:26 Yeni telefon alacakken, 5G özelliğini aramalı mıyız?
15:07 Şuanki orta üst seviye bir telefon mu yoksa geçen senelerin amiral gemisi mi?
17:54 Huawei’nin yaptırımlar karşısında lisans alamamasından dolayı kendi işletim sistemi Harmony Os’u geliştirdi, kullanıcılara Android ya da Harmony arasında seçim yapabileceği bir platform üzerinden mi devam etmeli yoksa sadece Harmony OS ile mi devam etmeli?
20:54 Diğer yayıncıların daha ürün ellerine geçmeden sadece fotoğraflar ile dakikalarca ürün ön inceleme videosu çekmesi sizce etik midir ve ne kadar doğru buluyorsunuz?