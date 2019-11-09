Kızlar nasıl erkeklerden hoşlanır? Sizden Gelenler #49

Sizden Gelenler #49 videomuzda, her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

Sizden Gelenler #49 – Zaman Çizgelgesi

0:33 Askerlik nasıldı Kerem? Atış talimi nasıldı? Bir kısa özet geç, biz de yaptık bakalım benziyor mu?

Askerlik nasıl geçti? Kenginar’ın gözünden askerlik nedir, nasıl bir şeydir? Çok kısa dinleyelim

Askerlik incelemesi gelecek mi?

Askerde en çok hangi teknolojik aletin yokluğunu çektin?

7:27 11.11 günleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarihlerde ürün almak mantıklı mı?

9:44 Sizce kızlar nasıl erkeklerden hoşlanıyor, Güzin ablası var mı ekibin?

13:57 Ekipçe beraber oynadığınız bir online oyun var mı? Varsa katılabiliyor muyuz?

15:10 İphone 11 sizce fiyatının karşılığını veriyor mu Android telefonların satışı kesti mi?

17:05 Custom romlar hakkında ne düşünüyorsunuz (xiaomi kullanıyorum ve Miroom üzerindeyim globalden daha iyi bir deneyim sunuyor) güvenlik açıkları, bilgi çalınma gibi sorunları olur mu yahut rom ekibi böyle bir şey yapmak istese yapabilirler mi?

Lenovo k6 note kullanıyorum şu anda custom rom atmamı önerir misin, şu an stabil çalışmıyor gibi geliyor.

19:54 İlk soru Xioami cc9 pro ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak fiyat aralığı ne olur? İkincisi benim telefonda en önemlisi kamera sonra tasarım sizce bu dalda en iyi telefon ne? Telefonumu değiştireceğim.

24:24 Bulut depolama sistemlerinde sizce F/P şirket hangisi tavsiyeniz var mıdır?

25:59 General mobile Vestel gibi yerli firmalarımız neden amiral gemisi üretmiyorlar

27:21 Samsung’un diğer telefon üreticileriyle yaptığı ortaklıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Xiaomi için ürettiği kamera sensörü ve bu sıralarda konuşulan Vivo için işlemci üreteceği haberleri hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.

29:26 General Mobile çok sessiz piyasadan çekiliyor mu acaba? Bir sürü Çinli marka hatta Türk markası casper yeni ürün çıkardı, General Mobile’den ses yok yeni urun çıkarmayacak galiba.