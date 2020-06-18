Horizon Forbidden West 2021’de geliyor

PS5 özel sürümleri ilgi çekici olacak! PS5 birçok özel sürüm ile gelecek ve hiç olmadığı kadar modifiye imkanı sunacak.

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PS5‘in tasarım bölümünün başkan yardımcısı Matt MacLaurin, Sony‘nin yeni konsolu PS5‘in şimdiye kadar görmediğimiz kadar özel sürüme ve modifiye imkanına sahip olacağını ifade etti. MacLaurin ayrıca yeni PS5‘in arayüzünün de çok farklı olacağını, ana ekran görüntüsünün de yakın zamanda gösterileceğini ifade etti. PS4‘ün sevilen yapımı Horizon‘ın PS5‘e çıkacak olan Horizon Forbidden West oyunu için de özel bir PS5 tasarımını da desteklediğini belirtti.

Sony‘nin PS5‘e çıkacak oyunlar ve birçok merak edilen bilgi için yakın zamanda bilgi vermesi bekleniyor.