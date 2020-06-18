Oyun Konsolu
Horizon Forbidden West 2021’de geliyor
Playstation 4‘te büyük beğeni toplayan Horizon Zero Dawn, PS5‘e çok daha güçlü ve çok daha özel olarak Horizon Forbidden West isimli yeni bir oyunla geliyor. Oyun 2021 yılında PS5 kullanıcılarıyla buluşacak.
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PS5‘in merakla beklenen yapımı Horizon Forbidden West‘in yapımcısı Guerrilla Games, oyunun 2021‘de çıkacağını doğruladı. Haziran ayının başındaki tanıtımda çıkış tarihi ile ilgili bilgi verilmeyen Horizon serisinin yeni oyununun çıkış tarihi konusundaki soru işaretleri de böylece kalkmış oldu. Horizon ekibinden Mathijs de Jonge, yaptığı açıklamada yeni nesil konsolun SSD‘si sayesinde oyunda neredeyse hiç yükleme ekranı görülmeyeceğinin, oyun içinde yapılan hızlı seyahatlerin, ya da checkpointten oyun başlatmanın müthiş bir hızda olacağının da altını çizdi. Yeni oyunun, önceki oyuna göre biraz daha büyük bir harita içereceği ve çevrede birçok yeni makina bulunacağının da bilgisi verildi.
Oyun Konsolu
PS5 özel sürümleri ilgi çekici olacak!
PS5 özel sürümleri ilgi çekici olacak! PS5 birçok özel sürüm ile gelecek ve hiç olmadığı kadar modifiye imkanı sunacak.
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PS5‘in tasarım bölümünün başkan yardımcısı Matt MacLaurin, Sony‘nin yeni konsolu PS5‘in şimdiye kadar görmediğimiz kadar özel sürüme ve modifiye imkanına sahip olacağını ifade etti. MacLaurin ayrıca yeni PS5‘in arayüzünün de çok farklı olacağını, ana ekran görüntüsünün de yakın zamanda gösterileceğini ifade etti. PS4‘ün sevilen yapımı Horizon‘ın PS5‘e çıkacak olan Horizon Forbidden West oyunu için de özel bir PS5 tasarımını da desteklediğini belirtti.
Sony‘nin PS5‘e çıkacak oyunlar ve birçok merak edilen bilgi için yakın zamanda bilgi vermesi bekleniyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 tamamen farklı bir arayüz ile bizleri karşılayacak!
PlayStation 5 gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolunun arayüzü bir önceki nesilden tamamen farklı olacak.
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PlayStation 5 kullanıcı arayüzü tamamen farklı olacak!
PlayStation 5 oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtımı ile kullanıcıları karşılayan oyun konsolu yeni detaylar sunmaya devam ediyor. The Verge editörü Tom Warren sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni nesil konsolun arayüzünün PlayStation 4 konsolundan tamamen farklı olacağını belirtti. Ayrıca Tom Warren,PlayStation 5 konsolunun açılış ekranına ait kısa bir videoyu da takipçileri ile paylaşmaktan geri kalmadı. Videoda ortaya çıkan görüntülere göre Sony, renk paletinde değişikliğe gidiyor. Zira bir önceki nesilde mavi tonlarını görmekteyken, yeni nesilde gri ağırlıklı bir menü göreceğiz gibi gözüküyor.
Sony is promising a totally overhauled PS5 user interface and OS with "no pixel untouched" from the PS4 UI. This is a teaser of what it looks like https://t.co/4Q1NhBv1zU pic.twitter.com/NCW5aWnpCE
— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2020
Renklendirme seçenekleri arayüz içerisinde temalar sayesinde değiştirilebiliyor. Ancak burada kullanıcıların asıl merak ettiği konu, menü dizilimi ve işlevselliği. Bu konuda ise en yetkili ağızlardan biri olan Matt MacLaurin (Sony Kullanıcı Deneyimi Tasarım Başkan Yardımcısı), konsolun arayüz bakımından eski nesilden tamamen farklı ve hızlı olacağını aktarması hayranların beklentisini arttırdı. Ayrıca Matt MacLaurin, yakın bir zaman içerisinde yeni nesil konsolun arayüzünü göstereceklerini belirtti. Oyun dünyasının bu yıl ki en önemli olayı olan oyun konsolları yıl sonuna kadar kendilerinden söz ettirmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Oyun Konsolu
PS5 göründüğünden büyük olabilir!
PS5 göründüğünden büyük olabilir! Sony, geçtiğimiz hafta yeni nesil konsolu PS5‘i tanıttı. PS5‘in tasarımı gözüktü ancak konsolun boyutları halen bilinmiyor, ancak yapılan tahminler konsolun ebatlarının çok büyük olduğu yönünde.
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PS5‘in tasarımı oldukça ilgi çekici bulundu. Beğenenler de beğenmeyenler de olmakla beraber orijinal bir tasarım olduğunda herkes hemfikir. Sony, yeni nesil konsolunun şeklini gösterdi ancak boyutları hakkında bilgi vermedi. PS5‘in olası boyutu hakkında Reddit kullanıcısı u/GREBO7 , PS5’in disk sürücüsündeki USB-A portunu diğer konsollarla karşılaştırarak tahmini bir çıkarım yaptı.
Yukarıdaki resimde, PS5‘in tahmini boyutu, diğer konsollarla karşılaştırılmalı şekilde resmedilmiş. Eğer bu inceleme sonucu ulaşılan tahmini PS5 boyutu doğru çıkarsa, PS5 gelmiş geçmiş en büyük konsol olacak gibi duruyor. Yeni nesil ile çok büyük donanımsal güce sahip olan konsolların, yeterli soğutmayı sağlayabilmesi için boyut anlamında bu kadar büyümeleri de şaşırtıcı değil. Xbox Series X de tasarımıyla oldukça konuşulmuştu, hatta şakalara konu olmuştu. Bu karşılaştırmalar disk sürücülerinde sürücülerde bulunan USB-A portunu boyutlarının oranıyla yapılmış, yani bir kesinliği yok. Ancak PS5‘in de rakibi XBOX Series X gibi devasa boyutlara sahip olması hiç şaşırtıcı olmayacak…