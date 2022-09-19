Dünyaca ünlü teknoloji devi Honor, geçtiğimiz günlerde yeni telefonu Honor X40’ı piyasaya sürdü. Şimdi ise bağımsızlığını kısa süre öncesinde kazanan firma, X serisine yeni bir model üretiyor. Dikkat çekici özellikleriyle yeni Honor X6 raflarda yerini almaya çok yakın. Şirket yan kuruluşu ile Honor Myanmar hesabından telefonun lasnmanını duyurdu.

İşte “Harika Pil” İddiası İle Yeni Honor X6

Daha önceki modellerinin küresel pazarda olduğunu düşünürsek, yeni canavarın sadece Çin için üretilmediğini söyleyebiliriz. Kamera, pil ve geniş ekran özellikleriyle kullanıcıları şimdiden büyüleyen cihaz, iddialı bir görünüme sahip. Telefonun önünde su damlası bir çentik bulunurken, arka tarafında üçlü kamera modülü bir kare adaya sığdırılmış. Kasa renk ve tasarım seçeneği ile Huawei Y5p cihazına benzettiğimiz telefon şık bir görünüme sahip. Malezya kaynaklı haberler cihazın HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LCD ekran ile geleceğini söylüyor. X6, sınıfındaki diğer modeller gibi muhtemelen standart bir 60hz yenileme hızına sahip olacak. Cihaz kasasında ise MediaTek’s HyperEnjine ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli bir yonga seti bekliyoruz. Honor’un yeni canavarı muhtemelen Android 12 tabanlı bir Magic UI 6.1 ile çalışacak. Güçlü işlemci 4GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile desteklenecek. Cihazın çokça övülen ve slogan yapılan pil ömrü ise konuşulmaya değer. X6, 5000 mAh değerinde devasa bir batarya ile gelecek.

Kamera tarafına baktığımızda yine iddialı çalışmaların bizi beklediğini görüyoruz. Arkada ana kamera 50 MP çözünürlükte ve 2 MP yardımcı kameralar ile güçlendirilmiş durumda olacak. Üçlü kamera modülü ile beraber önde kısmen mütevazi 5 MP’lik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Kaynakların yüzde 100 güvenilir olmadığını belirtmekte fayda var. Cihaz 3 farklı renk seçeneği ile gelecek. Bunların mavi, siyah ve beyaz olması muhtemel. Fiyat konusunda da resmi bir açıklama henüz yok. Fakat cihaz hakkında tutarlı haberler yapan kaynaklar, yeni modelin 130 dolar gibi bir etiket değerine sahip olacağını söylüyor.

Honor ile ilgili diğer inceleme ve haberlerimiz: