HONOR X40 ile birlikte, Çin’de HONOR Pad X8 tableti de tanıttı. 1920×1200 çözünürlüğe sahip 10.1 inç FHD ekrana sahip, 4 GB RAM’li Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemci ile birlikte geliyor, Tablet Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 çalıştırırken, 5MP arka ve 2MP ön kameralara sahip.

Tablet, şık bir 7,55 mm alüminyum alaşımlı gövdeye, 2,2 cc geniş ses boşluğuna sahip 1620 çift büyük genlikli hoparlöre sahiptir ve HONOR Histen ses efektlerini destekler. 5100mAh pil kapasitesine sahip.

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HONOR Pad X8 özellikleri

10.1 inç (1920×1200 piksel) FHD 224 PPI IPS ekran

950MHz’e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU)

64 GB depolama ile 4 GB RAM / 128 GB depolama ile 6 GB RAM, microSD ile 512 GB’a kadar genişletilebilir bellek

Magic UI 4.0 ile Android 10

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP arka kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2 MP ön kamera

Boyutlar: 240,2×159×7,55 mm; Ağırlık: 460g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB Type-C

5100mAh (tipik) pil

Fiyatlandırma

HONOR Pad X8 Şafak mavisi ve Nane yeşili renkleriyle beraber geliyor, 4GB+128GB sürümü için 1199 yuan (171 Dolar) ve 6GB+128GB 1299 yuan (185 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.