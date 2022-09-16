HONOR, X40i’nin Temmuz ayında piyasaya sürülmesinden sonra, şirketin Çin’deki X serisindeki en yeni orta sınıf 5G akıllı telefonu olan X40‘ı duyurdu. Telefonda 6.55 inç FHD+ 120Hz 45 derecelik kavisli AMOLED ekran, 50MP çift kamera, 8MP ön kamera ve gelişmiş güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemci ile beraber gelen telefon Magic UI 6.1 ile Android 12’yi çalıştırıyor. Telefon, 12 GB’a kadar RAM ile birlikte 7 GB sanal RAM genişletme desteği ile birlikte geliyor. Telefon, 40W hızlı şarj desteğine sahip 5100mAh pil kapasitesine mevcut.

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HONOR, X40’ın, aramalar sırasında insan sesini iyileştirirken ortam gürültüsünü ortadan kaldıracak, kendi geliştirdiği bir çift MIC gürültü azaltma teknolojisine de sahip. Ayrıca telefon, iyi ses kalitesi sağlayan çift Hi-Res Gold sertifikasına sahiptir.

HONOR X40 teknik özellikleri

6.67 inç (2400×1080 piksel) FHD+ 20:9 en boy oranı AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM karartma

Adreno 619L GPU’lu Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

128GB / 256GB depolama ile 6GB/8GB/12GB RAM

Çift SIM (nano + nano)

Magic UI 6.1 ile Android 12

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, LED flaş, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP sensör

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

C tipi ses, HONOR Histen 7.0 ses efekti

Boyutlar: 162.9 × 74.5. × 7,43 mm; Ağırlık: 175g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB 2.0

40W hızlı şarjlı 5100mAh pil

Fiyatlandırma

6GB + 128GB 1499 yuan (yaklaşık 214 Dolar)

8GB+ 256 1699 yuan (yaklaşık 242 Dolar)

8 GB+256 GB 1999 yuan (yaklaşık 297 Dolar)

12 GB+256 GB 2299 yuan (yaklaşık 328 Dolar )