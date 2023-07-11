Honor, 12 Temmuz’da gerçekleştireceği büyük etkinlikte en yeni katlanabilir cihazı Magic V2’yi tanıtacak. Bu etkinlikte ayrıca Honor Watch 4 adlı yeni akıllı saati de piyasaya sürecek. Honor Watch 4, Honor’un ilk eSim yeteneklerini sunan giyilebilir cihazı olacak. Etkinlik öncesinde bir sızıntı kaynağı, cihazın resmi görsellerini Weibo’da paylaştı. Honor’un yeni akıllı saati şıklık yarışının kazananı olacak!

Honor Watch 4 Apple Watch’a Rakip Olacak!



Honor Watch 4, kare kadranı ve çerçevenin kavisli ve buzlu bir dokusuyla estetik bir tasarım sunacak. Saatin sağ tarafında tek bir düğme bulunacak ve siyah, kirli beyaz ve açık mavi olmak üzere üç farklı kayış seçeneği sunulacak.

Honor China CMO’su Jiang Hairong, daha önce Honor Watch 4’ün uzun pil ömrüne sahip olacağını ve eSIM desteği sunacağını resmi olarak doğrulamıştı. Uzun pil ömrü sayesinde yeni akıllı saat, 5-7 günlük bir pil ömrü sunan mevcut eSIM akıllı saatlerden daha uzun süre kullanılabilecek. Tabii ki eSIM desteği sayesinde arama yapmak da mümkün.

Akıllı saatin diğer detayları henüz bilinmemekle birlikte, bu modelin eSIM desteği sayesinde hücresel bağlantı sunması ve telefon bağlantısı olmadan arama yapabilme ve metin mesajları gönderebilme özelliklerine sahip olması bekleniyor. Cihazın üzerinde bulunan hoparlör ızgarası da bunu doğrular nitelikte.



Honor, 12 Temmuz’da gerçekleştireceği etkinlikte yeni katlanabilir cihazı Magic V2 ve Honor Watch 4’ü tanıtacak. Honor Watch 4, estetik tasarımı ve eSIM desteği ile dikkat çeken bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Pil ömrünün uzun olması ve hücresel bağlantı özelliği, kullanıcılara pratik bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlikte aynı zamanda MagicPad 13 adı verilen yeni bir üst düzey tablet ve bir TV de tanıtılacak.

Honor’un yeni cihazları olan Magic V2 ve Honor Watch 4, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak gibi görünüyor. Şirketin şu ana kadarki en donanımlı akıllı saati olan Honor Watch 4’ün eSIM desteği, kullanıcılara yenilikçi ve işlevsel deneyimler sunmayı hedefliyor.

Bu lansman, Honor’un ürün portföyünü genişletme ve kullanıcılar arasında daha da popülerlik kazanma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bizler de Honor’un lansmanını merakla bekliyoruz.

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