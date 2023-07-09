Honor, 12 Temmuz tarihinde piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir Magic V2 cihazının yanı sıra, üç farklı cihaz daha tanıtacağını duyurdu. Bu yeni ürünler arasında Honor MagicPad 13 tablet, eSIM özellikli Honor Watch 4 akıllı saat ve ince çerçeveli beşinci nesil TV bulunuyor. Honor’un dev ekranlı tableti MagicPad 13, nihayet sızdırılan tanıtım görselleriyle karşımıza çıktı!



MagicPad 13 iPad Pro’yu Ağlatmaya Gelecek!

Honor MagicPad 13, paylaşılan bilgilere göre kullanıcılara 3 farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Bu renkler arasında mavi, gri ve açık altın bulunuyor. Telefonun arka paneinde iki yuvarlak ana kamera modülü bulunuyor. Bu tasarım detaylarını firmanın orta-üst seviyede konumlandırdığı akıllı telefonu olan Honor 70 gibi modellerde de görmüştük.

Honor MagicPad 13 tablet, büyük ekranıyla markanın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en büyük tablet olacak. Tabletin adından, cihazın 13 inç boyutlu bir ekrana sahip olacağını anlıyoruz. Şirket daha önce 12 inç seviyesidne tabletleri piyasaya sürmüştü. Ancak bu denli büyük ekrana sahip bir model şirketin ilki olacak. Ayrıca bu ekranın 2.8K gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe de sahip olduğunu söyleyelim.



Şirket bu ekranın IMAX Enhanced desteği ve göz koruma özelliği ile geleceğini de doğrulamıştı. IMAX Enhanced desteği, olağanüstü bir ev sineması deneyimi sunmak için IMAX ve DTS arasındaki ortak bir girişim. IMAX Enhanced logosunu taşıyan ürünler, canlı renkler, gelişmiş kontrast oranları, sürükleyici geniş formatlı ekran, gelişmiş netlik ve sürükleyici ses efektleri içeren nefes kesici görseller sunmasıyla tanınıyor. Dolayısıyla, Honor MagicPad’in içerik tüketimi için iyi bir cihaz olacağı görülüyor.

Bu tablet, ayrıca klavye ve kalem desteği de sunarak profesyonel yaşama uygun olacak. Honor MagicPad, görüntü kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çeken bir amiral gemisi tablet olarak piyasaya sürülecek. Bu yeni cihaz, teknoloji tutkunları için heyecan verici bir seçenek olabilir. Bu haberlerden sonra iPad Pro’nun kendine biraz çeki düzen vermesi gerekebilir.

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